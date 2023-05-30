Врачи из Новороссийска под рентгеном доставали из сердца женщины оторвавшийся от системы катетер

В Городскую больницу №1 Новороссийска привезли 52-летнюю женщину. Она жаловалась на резкую боль в груди, у нее появилось чувство жжения в области сердца. Дело в том, что ранее ей имплантировали венозную порт-систему (это устройство для обеспечения продолжительного универсального сосудистого доступа, его устанавливают людям, требующим длительного лечения с помощью внутривенного введения лекарственных препаратов). С этой системой женщина жила уже несколько лет.