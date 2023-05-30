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Врачи из Новороссийска под рентгеном доставали из сердца женщины оторвавшийся от системы катетер

Операция проходила без наркоза. Чтобы спасти жизнь женщины, врачам пришлось действовать быстро. Посмотрите, как выглядит на видео пугающая находка.

30 мая 2023
Врачи из Новороссийска под рентгеном доставали из сердца женщины оторвавшийся от системы катетер
Источник:
ГБУЗ ГБ №1 города Новороссийска

В Городскую больницу №1 Новороссийска привезли 52-летнюю женщину. Она жаловалась на резкую боль в груди, у нее появилось чувство жжения в области сердца. Дело в том, что ранее ей имплантировали венозную порт-систему (это устройство для обеспечения продолжительного универсального сосудистого доступа, его устанавливают людям, требующим длительного лечения с помощью внутривенного введения лекарственных препаратов). С этой системой женщина жила уже несколько лет.

Врачи сделали рентген, который показал, что в теле женщины есть инородное тело, которое находится в верхней полой вене, правом предсердии и правом желудочке. Медики поняли, что это часть порт-системы — оторвавшийся катетер.

«Произошел спонтанный отрыв катетера имплантированного венозного порта и миграция его в правые отделы сердца. Состояние и субъективное самочувствие пациентки не были нарушены. Но нахождение инородного тела в полости сердца могло стать угрозой для жизни», — сообщили в пресс-службе больницы.

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Женщину забрали на экстренную операцию. Вмешательство проводили под рентген-контролем. Катетер захватили специальными ловушками и удалили через яремную вену, которая находится в области шеи.

Медики через маленький прокол «зашли» в полость сердца, зацепили кончик оторвавшегося 20-сантиметрового катетера и аккуратно извлекли инородное тело. Примечательно, что такая операция не требует наркоза, женщина все это время находилась в сознании.

Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо. Она успешно восстанавливается и уже готовится к выписке.

Еще был случай

А в Подмосковье недавно врачи доставали из бронха 60-летнего мужчины застрявший куриный позвонок. Выяснилось, что там он находился около месяца. Мужчина знал, что проглотил его случайно во время еды, но не придал этому значения, а спустя время ему стало плохо.

С первого раза достать позвонок у врачей не получилось: он впился острыми краями в мягкие ткани, спровоцировав воспаление и уменьшив просвет бронха. Пришлось подключать пациента к аппарату ИВЛ и работать с помощью специального захвата «крысиный зуб» и видеоэндоскопического оборудования.

Автор текста:Софья Хромова
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