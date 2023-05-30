Врачи из Новороссийска под рентгеном доставали из сердца женщины оторвавшийся от системы катетер

В Городскую больницу №1 Новороссийска привезли 52-летнюю женщину. Она жаловалась на резкую боль в груди, у нее появилось чувство жжения в области сердца. Дело в том, что ранее ей имплантировали венозную порт-систему (это устройство для обеспечения продолжительного универсального сосудистого доступа, его устанавливают людям, требующим длительного лечения с помощью внутривенного введения лекарственных препаратов). С этой системой женщина жила уже несколько лет.
Врачи сделали рентген, который показал, что в теле женщины есть инородное тело, которое находится в верхней полой вене, правом предсердии и правом желудочке. Медики поняли, что это часть порт-системы — оторвавшийся катетер.
«Произошел спонтанный отрыв катетера имплантированного венозного порта и миграция его в правые отделы сердца. Состояние и субъективное самочувствие пациентки не были нарушены. Но нахождение инородного тела в полости сердца могло стать угрозой для жизни», —
Женщину забрали на экстренную операцию. Вмешательство проводили под рентген-контролем. Катетер захватили специальными ловушками и удалили через яремную вену, которая находится в области шеи.
Медики через маленький прокол «зашли» в полость сердца, зацепили кончик оторвавшегося 20-сантиметрового катетера и аккуратно извлекли инородное тело. Примечательно, что такая операция не требует наркоза, женщина все это время находилась в сознании.
Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо. Она успешно восстанавливается и уже готовится к выписке.
Еще был случай
А в Подмосковье недавно врачи доставали из бронха 60-летнего мужчины застрявший куриный позвонок. Выяснилось, что там он находился около месяца. Мужчина знал, что проглотил его случайно во время еды, но не придал этому значения, а спустя время ему стало плохо.
С первого раза достать позвонок у врачей не получилось: он впился острыми краями в мягкие ткани, спровоцировав воспаление и уменьшив просвет бронха. Пришлось подключать пациента к аппарату ИВЛ и работать с помощью специального захвата «крысиный зуб» и видеоэндоскопического оборудования.