Китайские врачи вырезали из мозга годовалой девочки ее живого близнеца-паразита

Родители годовалой девочки обратились в больницу с жалобами на постоянную головную боль у малышки. Проблемы со здоровьем у ребенка начались еще с рождения: была небольшая задержка в развитии, проблемы с моторными функциями и координацией, а в последние дни неестественно увеличилась окружность головы.
Врачи провели обследование, сделали КТ и МРТ. То, что они увидели, стало настоящим шоком: в головном мозге ребенка жил настоящий плод. При этом он был живым, успешно развивался: у плода сформировались ручки, ножки, кости и даже ногти. Такое развитие стало возможным из-за того, что его кровеносная система была соединена с кровеносной системой сестры.
«Внутрижелудочковый „плод в плоде“, неправильно сформированная монохориальная диамниотическая двойня, была идентифицирована у годовалой девочки с задержкой в развитии моторики и увеличенной окружностью головы», —
Подобные случаи в медицине — большая редкость. Всего в мире насчитывается около 200 пациентов с диагнозом «плод в плоде». Причем находили неразвившихся близнецов не только в головном мозге: они также располагались в кишечнике, области таза и рта и даже мошонки.
Врач-психиатр, психотерапевт, блогер, основатель неформатной клиники психотерпииЛичный сайт
— Живых близнецов-паразитов обнаруживали в головном мозге всего 18 раз. Иногда (очень-очень редко!) в утробе матери близнецы сливаются, но поглощенный плод не погибает, а продолжает развиваться внутри «победившего» сиблинга. В случае с девочкой паразит выжил. Но истории также известны случаи, когда врачи подозревали опухоль, а находили что-то вообще непонятное, — комментирует врач научную статью, в которой описан случай с пострадавшей девочкой.
Например, случай аспирантки из Индии. Она переехала в США, чтобы учиться на айтишника, но делать это ей вдруг стало сложно. И дело оказалось вообще не в способностях — у девушки обнаружили опухоль. Более того, даже в Штатах ее большинство врачей сочли неоперабельной.
Но нашелся один хирург, который из научного интереса взялся за это дело. И то, что он обнаружил, не было простой опухолью: это был сгусток костей, зубов и волос. Эта опухоль называется тератома. Она сочетает в себе несколько абсолютно разных видов тканей — жировую, соединительную, хрящевую, волосы, что свидетельствует о том, что это неразвившийся плод близнеца.
Что касается девочки с паразитом-близнецом в мозге, то операция прошла успешно. Как она чувствует себя сейчас — неизвестно. Но по статистике, после подобных операций пациенты обычно полностью восстанавливаются и живут обычной жизнью.
Другие случаи
В 2021 году в Казани хирурги удалили огромную тератому новорожденному ребенку — опухоль была размером чуть более килограмма, притом что сам малыш весил около 2,5 килограмма. Медики следили за состоянием ребенка еще до его рождения. В утробе матери он уже перенес одну операцию — врачи из Екатеринбурга выполнили ее в надежде прервать питание новообразования. Но несмотря на вмешательство, рост опухоли остановить не удалось.
А в 2019-м хирурги Морозовской детской больницы в Москве удалили тератому 16-летней девушке. Пациентка обратилась в больницу сама — она пожаловалась, что в течение последних четырех месяцев у нее увеличивается живот. На УЗИ-исследовании врачи увидели большое новообразование в правом яичнике — его объем составлял около 5 литров, размеры — 220,5х193х273 миллиметров. Оказалось, что это зрелая тератома — опухоль, состоящая из клеток эмбриона.