Китайские врачи вырезали из мозга годовалой девочки ее живого близнеца-паразита

Родители годовалой девочки обратились в больницу с жалобами на постоянную головную боль у малышки. Проблемы со здоровьем у ребенка начались еще с рождения: была небольшая задержка в развитии, проблемы с моторными функциями и координацией, а в последние дни неестественно увеличилась окружность головы.

Врачи провели обследование, сделали КТ и МРТ. То, что они увидели, стало настоящим шоком: в головном мозге ребенка жил настоящий плод. При этом он был живым, успешно развивался: у плода сформировались ручки, ножки, кости и даже ногти. Такое развитие стало возможным из-за того, что его кровеносная система была соединена с кровеносной системой сестры.