Новое исследование,
- Это исследование представляет собой крупнейшую на сегодняшний день попытку определить взаимосвязь факторов риска и рака, — заявил врач Крис Мюррей из Вашингтонского университета.
Мюррей и его коллеги изучали смертность от рака и инвалидность из-за онкологии с 2010 по 2019 год в 204 странах, изучив 23 типа рака и 34 фактора риска.
Три фактора риска
Ученые убедились, что предотвратить рак возможно, снизив воздействие основных факторов риска. Их оказалось всего три:
курение,
употребление слишком большого количества алкоголя,
высокий индекс массы тела.
- Особенного внимания требует рост числа раковых заболеваний, связанных с ожирением, — прокомментировал результаты исследования онколог Уильям Даут,
Медицинские эксперты из Новой Зеландии отмечают также, комментируя исследование, которое профинансировал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, что те самые предотвратимые факторы риска, связанные с раком, как правило, больше всего формируются из-за бедности, которая и определяет образ жизни человека.
- Первичная профилактика рака путем искоренения или смягчения поддающихся изменению факторов риска — наша лучшая надежда на снижение смертности от рака, — написали они.
онколог, онколог, основатель Фонда «Не напрасно», Высшей школы онкологии и онкологической клиники «Луч»
И еще один важный фактор
- Ожирение — основной фактор развития колоректального рака, рака молочной железы и рака яичников. К сожалению, городской стиль еды способствует ожирению. И дело не в фастфуде, а в составе еды. Если он сбалансированный — белки, сложные углеводы, жиры, пищевые волокна, то ничего страшного с вами не будет, — рассказал врач-онколог Илья Фоминцев.
По его словам, среди других «предотвратимых» факторов риска возникновения онкологии — вирус папилломы человека, который может вызвать рак шейки матки, ротоглотки, слизистых.
«Обезвредить» его можно, сделав прививку против вируса паппиломы человека — делать ее лучше всего мальчикам и девочкам ДО начала половой жизни. Но можно и взрослым людям — до 45 лет.
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По словам диетолога Матиаса Ридля, автора книг для худеющих, достаточно соблюдать простое правило 20:80, которое не требует особенных усилий и изменений в жизни.
Концепция в том, чтобы изменить всего 20% вашего рациона, а 80% — не трогать вовсе. Это не трудно и не заставит вас отказываться от привычных продуктов. Подробнее о методике читайте в материале издания.