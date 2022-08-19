Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet , показало, что 44,4% всех смертей от рака и 42% потерянных здоровых лет связаны с предотвратимыми факторами риска.

- Это исследование представляет собой крупнейшую на сегодняшний день попытку определить взаимосвязь факторов риска и рака, — заявил врач Крис Мюррей из Вашингтонского университета.

Мюррей и его коллеги изучали смертность от рака и инвалидность из-за онкологии с 2010 по 2019 год в 204 странах, изучив 23 типа рака и 34 фактора риска.