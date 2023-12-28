Ученые МФТИ выяснили, что раковая опухоль подчиняет себе соседние здоровые клетки

К чему по итогу приводят эти процессы? Постепенно опухоль как бы «приручает» некоторые клетки из соседних тканей и заставляет их работать на себя . Эти клетки отдают свои ресурсы новообразованиям и помогают им расти. Кроме того, перепрограммированные клетки разрушают здоровые ткани и их структурные элементы. А еще «прирученные» клетки маскируют рак от иммунной системы.