Ученые Канады назвали порцию алкоголя в день, которая повышает риск умереть раньше времени

Сколько алкоголя в день можно выпить, чтобы не навредить здоровью? Этот вопрос волнует не только любителей спиртных напитков, но и ученых.
На этот раз изучать риски регулярно выпивающих взялись ученые канадского Университета Виктории. В масштабном метаанализе они собрали данные 107 исследований о смертельном воздействии алкоголя, проведенных в период с 1980 по 2021 год с участием 4,8 миллиона человек.
Для тех, кто умеет пить мало, выводы получились утешительные, а вот для увлеченных спиртным — совсем наоборот. Исследование опубликовано в
Возможно, не убьет, но сделает пьянее
Ученые сравнили риски смерти абсолютных трезвенников и тех, кто пьет мало алкоголя, умеренно или очень много.
Оказалось, что у мужчин и женщин, выпивающих мало спиртного, не наблюдается значительного увеличения риска преждевременной смерти. Показатели оказались такими же, как и у непьющих.
Тут важно понимать, что имеется в виду под определением «мало алкоголя». Исследователи уточняют, что для женщин — менее 25 граммов алкоголя в день (бокал вина), для мужчин — менее 45 граммов алкоголя в день, это два бокала вина, приличная стопка водки или почти две банки пива.
Однако исследователи уточняют, что в 86 рассмотренных исследованиях в группе трезвенников были бывшие алкоголики, бросившие пить, то есть далеко не самые здоровые люди, и это может повлиять на точность полученных результатов.
Также ученые развенчали миф, что небольшое количество алкоголя полезно для здоровья. Согласно их выводам, «употребление алкоголя в небольших количествах не связано с защитой от смерти от всех причин».
Риски растут
Плохие новости для тех, кто не умеет ограничиваться бокалом-другим вина в день. Исследователи выяснили, что риск преждевременной смерти действительно значительно выше у тех, кто выпивает спиртного больше определенной дозы.
«Для мужчин, употребляющих больше двух бокалов вина в день (от 45 до 64 граммов алкоголя), риск смерти на 15% выше, чем для непьющих, — говорится в исследовании. — Для женщин риски возрастают на 21%, если они выпивают от 25 до 44 граммов алкоголя в день, что эквивалентно более чем одному большому бокалу вина. А у сильно пьющих (вливающих в себя ежедневно алкоголь бутылками, будь то пиво, вино или даже водка) риск умереть преждевременно возрастает на 61%».
«Даже 30 граммов — зона риска»
Напомним, ранее нарколог Евгений Рысин рассказывал «Доктору Питеру», что до сих пор нет никаких подтвержденных данных, что алкоголь в каких-либо дозах полезен для здоровья.
«Любое употребление алкоголя — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска», — предупреждает нарколог.
Главная опасность — не рассчитать свои силы и увлечься спиртным, превышая условную «безвредную» дозу алкоголя.