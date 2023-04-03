Ученые Канады назвали порцию алкоголя в день, которая повышает риск умереть раньше времени

Сколько алкоголя в день можно выпить, чтобы не навредить здоровью? Этот вопрос волнует не только любителей спиртных напитков, но и ученых.

На этот раз изучать риски регулярно выпивающих взялись ученые канадского Университета Виктории. В масштабном метаанализе они собрали данные 107 исследований о смертельном воздействии алкоголя, проведенных в период с 1980 по 2021 год с участием 4,8 миллиона человек.