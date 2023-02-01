Ученые из Канады рассказали, что происходит с мозгом, когда мы долго стоим в пробке

Ехать с работы вечером, но по дороге встать в пробку, которая растянулась на несколько километров, — это уже привычный для многих ритуал. Если вы живете в городе, население которого несколько миллионов, например в Москве, Петербурге или Новосибирске, то точно знаете, что простоять так можно час, два, а то и три.
Некоторые люди готовятся заранее: строят обходные маршруты, берут с собой книги, скачивают фильмы или же просто «скроллят» ленту новостей в смартфоне. Оказывается, долгое стояние в пробке разрушает наш мозг — чем больше часов вы находитесь на дороге, тем сильнее страдают когнитивные способности.
К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории. Во всем виноваты дизельные выхлопные газы, которые мы вдыхаем, сидя в машине. Причем мозг «начинает себя чувствовать гораздо хуже» всего лишь через 2 часа. Но вы можете усугубить ситуацию, если откроете окна в машине,
В эксперименте приняли участие 25 взрослых добровольцев. Все испытуемые как будто бы проводили по несколько часов в пробках: подвергались воздействию выхлопных газов дизельных двигателей и фильтрованного воздуха в лабораторных условиях. То есть им создали те же условия, что и типичному водителю или пассажиру.
На протяжении исследования ученые с помощью специальных приборов оценивали активность мозга участников. Особое внимание уделялось областям, которые отвечают за память и умственные способности. Ученые выяснили: чем дольше человек «стоит в пробке», тем активнее слабели определенные зоны в мозге.
— Мы убедились, что нахождение в машине действительно негативно влияет на мозг. Конечно, потребуются еще дополнительные исследования, но мы почти уверены, что выхлопные газы сказываются на умственной деятельности. Получается, страдают далеко не только легкие, — говорит доктор Джоди Гаврилюк.
Кстати
В холода мы любим включать на максимум печку в машине. От этой привычки надо отказаться как можно скорее, говорит врач.
Врач-терапевт ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону»
Включенная на максимум печка может спровоцировать различные проблемы со здоровьем, например:
иссушение слизистой,
обострения хронических заболеваний легких.
Помимо этого может возникнуть и отравление угарным газом, обмороки, головокружение, потеря ориентации на местности. Также не рекомендуется при горячем воздухе в машине открывать окна, так как это чревато переохлаждением и может привести к воспалению, например, лицевого нерва или суставов.
Перегрев сиденья может привести к обострению хронических заболеваний. У мужчин это воспаление предстательной железы, перегрев яичек, что приводит к бесплодию. У женщин возможно воспаление придатков, а если есть новообразования в области малого таза, то это способно спровоцировать онкологию.