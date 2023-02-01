Ученые из Канады рассказали, что происходит с мозгом, когда мы долго стоим в пробке

К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории. Во всем виноваты дизельные выхлопные газы, которые мы вдыхаем, сидя в машине. Причем мозг «начинает себя чувствовать гораздо хуже» всего лишь через 2 часа. Но вы можете усугубить ситуацию, если откроете окна в машине, уверены исследователи.

В эксперименте приняли участие 25 взрослых добровольцев. Все испытуемые как будто бы проводили по несколько часов в пробках: подвергались воздействию выхлопных газов дизельных двигателей и фильтрованного воздуха в лабораторных условиях. То есть им создали те же условия, что и типичному водителю или пассажиру.

На протяжении исследования ученые с помощью специальных приборов оценивали активность мозга участников. Особое внимание уделялось областям, которые отвечают за память и умственные способности. Ученые выяснили: чем дольше человек «стоит в пробке», тем активнее слабели определенные зоны в мозге.

— Мы убедились, что нахождение в машине действительно негативно влияет на мозг. Конечно, потребуются еще дополнительные исследования, но мы почти уверены, что выхлопные газы сказываются на умственной деятельности. Получается, страдают далеко не только легкие, — говорит доктор Джоди Гаврилюк.