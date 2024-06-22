Тромбы после жвачки: этот подсластитель может провоцировать инфаркт и сгущение крови

В магазинах можно найти множество продуктов, на которых красуется надпись: «Без сахара». Люди, следящие за здоровым питанием, часто ориентируются на этот показатель в составе. Например, конфеты и печенье с подсластителем успешно рекламируют маркетологи, однако они могут быть даже калорийнее, чем обычные сладости с сахаром.