Тромбы после жвачки: этот подсластитель может провоцировать инфаркт и сгущение крови

В магазинах можно найти множество продуктов, на которых красуется надпись: «Без сахара». Люди, следящие за здоровым питанием, часто ориентируются на этот показатель в составе. Например, конфеты и печенье с подсластителем успешно рекламируют маркетологи, однако они могут быть даже калорийнее, чем обычные сладости с сахаром.
Ученые из Научно-исследовательского института Лернера в США провели исследование, в котором изучали, как ксилит влияет на состояние сердца и сосудов. Это популярный заменитель сахара, он содержит на 40% меньше калорий и не такой сладкий. Работа
Эксперты выясняли, что происходит с метаболизмом, если принимать ксилит на голодный желудок перед сном. Ученые оценивали образцы крови: уровень тромбоцитов, их чувствительность, а также различные показания состояния плазмы.
Оказалось, что добавки с ксилитом негативно влияют на состояние сердца и сосудов. Высокий уровень этого заменителя сахара в крови был связан с повышением риска инфарктов и инсультов в 1,57 раза.
«Также в лабораторных исследованиях потребление подслащенного ксилитом напитка заметно повышало его уровень в крови и усиливало показатели реактивности тромбоцитов», — комментирует врач исследование ученых.
То есть чем выше уровень ксилита в крови, тем больше риск, что в организме появятся опасные для жизни тромбы. Они закупоривают сосуды, провоцируя инфаркты, инсульты и другие опасные для жизни состояния.
Несмотря на то что ксилит — это натуральный подсластитель, в котором еще и меньше калорий, злоупотреблять им не стоит. Внимательно читайте упаковку: его добавляют в разные продукты, например в жевательную резинку, конфеты и другие диетические сладости с пометкой «Без сахара».
«Из кишечника всасывается примерно половина ксилита, который вы съели вместе с пищей, остальное ферментируют бактерии. За счет этого при употреблении большого количества этой добавки наступает слабительный эффект, а также может усиливаться вздутие живота», — предупреждает врач.
Помните, что нельзя делить продукты на плохие и хорошие. Чтобы сохранить здоровье и красоту, старайтесь питаться разнообразно, чаще готовьте дома и не покупайте только ту еду, которую так яро рекламируют: зачастую это просто маркетинговые ходы.
Что еще важно знать про подсластители
В продуктах также можно найти стевию, эритритол, сироп агавы, сахарин. Все это — заменители сахара, которые могут навредить здоровью. Терапевт, нефролог Дарья Садовская проанализировала множество исследований ученых, чтобы составить подробный гид по популярным сахарозаменителям. Все подробности — ЗДЕСЬ.