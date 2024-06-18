Что будет с организмом, если заменить коровье молоко на миндальное

Еще один минус: в миндальном молоке мало белка. Если вы пьете коровье молоко, то организм получает этот необходимый элемент. В случае с растительным молоком такого не произойдет, ведь в одной чашке содержится всего лишь 1 г белка. В результате вы будете чаще испытывать чувство голода, а также рискуете потерять ценную мышечную массу.