Что будет с организмом, если заменить коровье молоко на миндальное

В магазинах можно найти множество вариантов растительного молока: миндальное, кокосовое, ванильное, рисовое, соевое. Его активно предлагают в кофейнях, ресторанах, ведь на этом напитке можно приготовить кашу, сырники или омлет.
Один из самых популярных вариантов — это миндальное молоко. Оно имеет приятный сливочный вкус. Для его приготовления миндаль замачивают в воде, потом пропускают жидкость через марлю, чтобы избавиться от крупных кусочков ореха. В результате получается жидкая кремообразная консистенция, напоминающая молоко.
Диетолог, нутрициолог, сертифицированный тренер
«В одной чашке миндального молока содержится примерно 40 ккал. Также в напитке около 1 г белка, 2,5 г жиров и 3,4 г углеводов. Обычно производители добавляют в молоко витамины и минералы, чтобы сделать напиток полезнее», —
Польза миндального молока
В миндальном молоке содержатся витамин D, а также кальций и калий. Они помогают сохранить здоровье костей, улучшить работу головного мозга, прокачать иммунитет и защитить организм от различных заболеваний. Но не торопитесь брать первую попавшуюся упаковку, говорит эксперт. Прежде чем купить продукт, тщательно изучите его состав: не каждый производитель добавляет в молоко витамины и минералы. Если они не указаны на этикетке, значит, польза продукта сильно снижается.
Также в миндальном молоке содержится витамин Е и природные антиоксиданты — все это поступает в напиток из ореха, главного ингредиента в приготовлении. Продукт помогает сохранить красоту кожи, волос, защищает организм от окислительного стресса, а также в целом улучшает самочувствие.
Еще один плюс этого напитка: он помогает похудеть. Но здесь опять надо смотреть на состав, сравнивая одну коробку с другой. Некоторые производители могут добавлять много сахара, поэтому избавиться от лишнего веса вряд ли получится.
Вред миндального молока
Если вы будете покупать продукт, в котором слишком много сахара, то рискуете не потерять, а набрать килограммы, ведь в одной чашке может содержаться до четырех чайных ложек сахара, предупреждает Элизабет Шоу. Это почти 68% от 25 г добавленного сахара, рекомендованных в день экспертами ВОЗ.
Еще один минус: в миндальном молоке мало белка. Если вы пьете коровье молоко, то организм получает этот необходимый элемент. В случае с растительным молоком такого не произойдет, ведь в одной чашке содержится всего лишь 1 г белка. В результате вы будете чаще испытывать чувство голода, а также рискуете потерять ценную мышечную массу.
Кроме того, стоит помнить, что миндаль может спровоцировать аллергию.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
«Напитки из сои и миндаля могут вызвать сыпь, насморк, головную боль, отеки, сбои в работе желудка и кишечника. Поэтому в свой рацион их надо вводить осторожно, отслеживая реакции организма», — рассказывала врач.
Растительное молоко нельзя считать полноценной заменой коровьему. Например, в детском питании рекомендуется использовать именно животное молоко, если у малыша нет непереносимости какого-либо из его компонентов. Оно хорошо усваивается и содержит все необходимые аминокислоты.
Кому стоит пить миндальное молоко
По словам диетолога Элизабет Шоу, этот напиток подойдет тем, кто хочет похудеть. Однако не стоит полностью отказываться от коровьего молока! Оно тоже полезно, при этом калорийность не сильно отличается. Можно использовать миндальное молоко для приготовления кофе, каши или протеиновых коктейлей, чтобы насладиться разнообразием вкусов.
Важно: если вы хотите набрать мышечную массу, то миндальное молоко вам не поможет. В этом случае стоит готовить те же каши или протеиновые коктейли на привычном коровьем молоке. Профессиональные спортсмены знают об этом, поэтому редко используют альтернативные варианты напитков.
Надо ли взрослым пить молоко
Есть мнение, что после 30 лет молочные продукты лучше заменить на кефир и йогурт. На самом деле диетологи не согласны с этим утверждением. Молоко — это клад полезных микроэлементов и правильных жиров для организма, которые нельзя восполнить в той же мере другими продуктами. Все подробности — ЗДЕСЬ.