Так есть нельзя: 3 опасных сочетания продуктов на новогоднем столе

«Тут уже не важно, что и с чем. Главная проблема, что три и более полноценных блюда, съеденные за вечер, — это немалая нагрузка для пищеварения , — говорит Алексей Кабанов. — Поэтому лучше заранее спланировать, что вы будете есть, а не набрасываться на все блюда, чтобы попробовать каждое.