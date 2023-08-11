Эндокринолог Павлова рассказала, как переизбыток сахара может ударить по почкам

Вы наверняка слышали о том, что добавленный сахар в больших количествах для нашего здоровья не слишком полезен. Как минимум, такой рацион повышает риск столкнуться с сахарным диабетом, кариесом и набрать лишние килограммы.
Однако не зря сахар прозвали «сладким ядом». Он может в перспективе навредить и другим системам в вашем организме — например, почкам. Подробнее об этом в своем
Врач рассказала о многолетнем исследовании
Симптомы камней в почках:
изменение цвета мочи из-за попадания в нее крови (гематурия);
повышение температуры;
тошнота;
рвота;
частые позывы к мочеиспусканию;
боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.
Не стоит расслабляться, если вы привыкли не подслащивать кофе или чай. Сахар есть и в сладостях, и в выпечке, и в ваших любимых лимонадах, ароматизированных йогуртах и покупных соусах. Если вы активно налегаете на эти продукты, значит, риск образования камней в почках у вас автоматически повышается.
Исследователи подтвердили: люди, у которых четверть ежедневной нормы калорий приходилась на добавленный сахар, в два раза чаще страдали от камней в почках.
Как сберечь свое здоровье? Павлова рекомендует обходиться без добавленного сахара, есть фрукты и ягоды в разумных количествах. А если совсем невмоготу, то использовать сахарозаменители — например, стевию или эритрит.
Кстати
К сожалению, с сахарозаменителями тоже далеко не все так просто. И речь не только об аспартаме, который так активно обсуждают последние месяцы. Есть, например, довольно дешевый подсластитель цикламат. Его очевидное достоинство — устойчивость к высоким температурам. Однако его нельзя есть людям с заболеваниями почек, беременным и кормящим, а также пациентам с артериальной гипертензией. Кроме того, в ряде стран цикламат вообще запрещен.
Ацесульфам калия тоже имеет сомнительную репутацию: врачи считают его канцерогеном. Подробнее о том, какие сахарозаменители можно считать наиболее безопасными, можно узнать ЗДЕСЬ.