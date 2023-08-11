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Эндокринолог Павлова рассказала, как переизбыток сахара может ударить по почкам

Сахар вредит не только зубам и фигуре. Узнайте, как любимые конфеты и шоколадки могут существенно повысить риски обзавестись камнями в почках.

11 августа 20231
почки симптомы боль
Источник:
iStockphoto

Вы наверняка слышали о том, что добавленный сахар в больших количествах для нашего здоровья не слишком полезен. Как минимум, такой рацион повышает риск столкнуться с сахарным диабетом, кариесом и набрать лишние килограммы.

Однако не зря сахар прозвали «сладким ядом». Он может в перспективе навредить и другим системам в вашем организме — например, почкам. Подробнее об этом в своем телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

Врач рассказала о многолетнем исследовании экспертов из Китая. Ученые смогли выяснить, что слишком большие дозы добавленного сахара в меню провоцируют образование камней в почках.

Симптомы камней в почках:

  • изменение цвета мочи из-за попадания в нее крови (гематурия);

  • повышение температуры;

  • тошнота;

  • рвота;

  • частые позывы к мочеиспусканию;

  • боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.

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Не стоит расслабляться, если вы привыкли не подслащивать кофе или чай. Сахар есть и в сладостях, и в выпечке, и в ваших любимых лимонадах, ароматизированных йогуртах и покупных соусах. Если вы активно налегаете на эти продукты, значит, риск образования камней в почках у вас автоматически повышается.

Исследователи подтвердили: люди, у которых четверть ежедневной нормы калорий приходилась на добавленный сахар, в два раза чаще страдали от камней в почках.

Как сберечь свое здоровье? Павлова рекомендует обходиться без добавленного сахара, есть фрукты и ягоды в разумных количествах. А если совсем невмоготу, то использовать сахарозаменители — например, стевию или эритрит.

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Кстати

К сожалению, с сахарозаменителями тоже далеко не все так просто. И речь не только об аспартаме, который так активно обсуждают последние месяцы. Есть, например, довольно дешевый подсластитель цикламат. Его очевидное достоинство — устойчивость к высоким температурам. Однако его нельзя есть людям с заболеваниями почек, беременным и кормящим, а также пациентам с артериальной гипертензией. Кроме того, в ряде стран цикламат вообще запрещен.

Ацесульфам калия тоже имеет сомнительную репутацию: врачи считают его канцерогеном. Подробнее о том, какие сахарозаменители можно считать наиболее безопасными, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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