Эндокринолог Павлова рассказала, как переизбыток сахара может ударить по почкам

К сожалению, с сахарозаменителями тоже далеко не все так просто. И речь не только об аспартаме, который так активно обсуждают последние месяцы. Есть, например, довольно дешевый подсластитель цикламат. Его очевидное достоинство — устойчивость к высоким температурам. Однако его нельзя есть людям с заболеваниями почек, беременным и кормящим, а также пациентам с артериальной гипертензией. Кроме того, в ряде стран цикламат вообще запрещен.