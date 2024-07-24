Так делают почти все: названа ключевая ошибка при нанесении солнцезащитного крема

УФ-излучение опасно и на Севере

Несмотря на то что Санкт-Петербург — северный город с небольшим количеством солнечных дней, это не означает, что можно не бояться УФ-облучения, предупредила косметолог.

Летом ультрафиолетовый индекс в Петербурге даже в облачные дни бывает высоким. Поэтому SPF-защиту все равно следует наносить регулярно. Этот индекс меняется в течение дня: утром и вечером он обычно низкий, но повышается в дневное время», — предупреждает косметолог.

Поэтому жизнь в Северной столице — это не стопроцентная гарантия защиты жителей от солнечных ожогов или меланомы. Вероятность появления онкологических заболеваний связана не только с ультрафиолетовым облучением, но и с индивидуальными особенностями человека: типом кожи, образом жизни и генетическими факторами.