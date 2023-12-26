Сухая доска, острый нож и еще 8 условий, как не порезаться во время готовки

Следите, чтобы ваши ножи были острыми. Благодаря этому во время нарезки мяса и овощей вы не будете сильно давить на них, следовательно, уменьшится риск соскальзывания.

Разделочные доски всегда должны быть сухими, как и ручки ножей.

Всегда отрезайте от себя и следите за тем, чтобы пальцы не находились рядом с лезвием.

Никогда не пытайтесь разрезать предмет, пока он находится у вас на ладони. Используйте разделочную доску.

Если вам нужно порезать что-то круглое, например сыр или яблоко, то сначала разрежьте продукт пополам, затем положите его плоской стороной на разделочную доску, чтобы закончить работу.

Не оставляйте грязные ножи в раковине. В суматохе про них легко забыть и порезаться, когда будете мыть гору посуды.

Во время готовки не отвлекайтесь на сериалы, разговоры с родственниками и телефонные звонки.

Всегда держите пальцы подальше от блендера, даже если он не работает, но все еще подключен к сети.

Не начинайте праздновать во время приготовления стола. Даже один бокал шампанского может усыпить бдительность, нож соскользнет в самый неподходящий момент.