Сухая доска, острый нож и еще 8 условий, как не порезаться во время готовки

Всего несколько дней осталось до Нового года. В это время уже вовсю кипит суматошная подготовка к празднику. Некоторые хозяйки делают заготовки, а кто-то предпочитает за один день «нарезать» весь стол целиком: салаты, закуски, фрукты и мясную тарелку. Чтобы приготовить горячее, без ножей и блендера тоже не обойтись. И если в будни мы обычно не торопимся, то перед Новым годом все иначе: надо успеть наготовить всего, да побольше.
Хирурги из США приводят удручающую статистику: именно в праздники в отделения неотложной помощи чаще всего попадают с бытовыми травмами. Так, только около 350 тысяч человек обращаются к врачам с крупными порезами.
«Я лечил пациентов, которые серьезно порезались, когда разделывали индейку или роняли стеклянную тарелку с салатом. То, что поначалу может показаться незначительным порезом на руке, оказывается серьезной травмой», —
Если сухожилие, которое играет ключевую роль в движении наших рук и пальцев, будет перерезано, его может быть сложно «прикрепить» хирургическим путем — человек до конца жизни не сможет восстановить полную подвижность кисти. Кроме того, разрыв нерва способен привести к потере чувствительности.
Придерживаясь безопасных методов разделки мяса или нарезки овощей, можно избежать травм во время праздников.
Следите, чтобы ваши ножи были острыми. Благодаря этому во время нарезки мяса и овощей вы не будете сильно давить на них, следовательно, уменьшится риск соскальзывания.
Разделочные доски всегда должны быть сухими, как и ручки ножей.
Всегда отрезайте от себя и следите за тем, чтобы пальцы не находились рядом с лезвием.
Никогда не пытайтесь разрезать предмет, пока он находится у вас на ладони. Используйте разделочную доску.
Если вам нужно порезать что-то круглое, например сыр или яблоко, то сначала разрежьте продукт пополам, затем положите его плоской стороной на разделочную доску, чтобы закончить работу.
Не оставляйте грязные ножи в раковине. В суматохе про них легко забыть и порезаться, когда будете мыть гору посуды.
Во время готовки не отвлекайтесь на сериалы, разговоры с родственниками и телефонные звонки.
Всегда держите пальцы подальше от блендера, даже если он не работает, но все еще подключен к сети.
Не начинайте праздновать во время приготовления стола. Даже один бокал шампанского может усыпить бдительность, нож соскользнет в самый неподходящий момент.
Если стеклянный стакан или салатник падают, не пытайтесь схватить их в воздухе, дайте посуде упасть на пол. После наденьте резиновые перчатки, соберите крупные осколки, а потом подметите пол и пропылесосьте.
Если вы порезались или обожглись
Самое главное — как можно скорее оказать пострадавшему первую помощь. Например, рану надо очистить и обеззаразить, ожог тоже стоит обработать. Для этого в домашней аптечке должны быть необходимые лекарства и медицинские изделия. Какие именно — читайте ЗДЕСЬ. Если вы понимаете, что травма серьезная, то вызывайте скорую помощь.