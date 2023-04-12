Стоматолог Лапушкина объяснила, как быстро справиться с зубной болью

Конечно, самое верное решение в случае зубной боли — не допускать ее развития, то есть регулярно посещать стоматолога, чистить зубы, проводить профессиональную гигиену. Если же вы дотянули до того момента, когда зуб разболелся, наиболее верное решение — немедленно обратиться к врачу.

Во всех городах есть круглосуточные стоматологические клиники, которые принимают пациентов с острой болью. Если же обращение к врачу недоступно, можно попробовать облегчить себе страдания, чтобы дотерпеть до визита к стоматологу. О способах временно унять боль «Доктору Питеру» рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.