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Стало известно, какой штамм коронавируса доминирует в России с начала года

Появились свежие геномные данные, какие штаммы коронавируса «захватили» нашу страну с января и насколько тяжело болеют заразившиеся ими люди.

14 февраля 20231
ковид штамм
Источник:
iStockphoto

Ковидом в России болеют все больше. Число случаев заражения за последние семь дней почти на треть превысило показатель предыдущей недели и достигло максимума с середины октября 2022 года.

Генетики рассказали, какой штамм заражает россиян в начале 2023 года. Появились свежие геномные данные.

Дмитрий Прусс
Генетика

Ученый-генетик

«Кракен» победил XBB

Новые геномные данные из России показывают, что к середине декабря семейство рекомбинантных штаммов «омикрона» XBB* достигло доминирующих ролей повсеместно, а к середине января на первые места начал выдвигаться «кракен» (как классический XBB.1.5, так и эквивалентные ему по мутациям S-гена «штаммы-кузены», все — потомки XBB.1), — рассказал в своем блоге в соцсетях ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Он ссылается на свежие данные, загруженные петербургским НИИ Гриппа.

— Это первый апдейт по новым штаммам в РФ за две недели, и январские образцы — пока только из самого Петербурга (декабрьские — со всей России), — отмечает генетик.

Генетик обращает внимание, что сейчас «ковидная тема» стала менее актуальной.

— Уже который штамм подтверждает репутацию «бесконечно тянущегося омикрона», но генетические эпидемиологи продолжают поиски потенциальных новых угроз, а на этой неделе запустили автоматический распознаватель новых штаммов, но еще не ясно, как он сравнится с ручной работой, — рассказывает Дмитрий Прусс.

В России — новая волна COVID-19: ученые выяснили, кому больше других грозит постковид

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Как тяжело болеют ковидом в России сейчас

Заболеваемость ковидом в Москве и в Петербурге растет, но смертельных исходов, к счастью, похоже, существенно меньше, чем раньше. Так, по данным сайта «Стопкоронавирус», за последний месяц каждый день в Москве и Петербурге от ковида умирает не более 15 человек, в регионах — еще меньше.

Эти данные подтверждают и независимые аналитики.

Алексей Куприянов
медицина, политика

кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Центра по изучению Восточной Европы в Бремене

— В Петербурге за семь дней с 7 по 13 февраля было выявлено 8 424 заболевших коронавирусной инфекцией (рост по сравнению с неделей ранее — 137%), госпитализирован 661 человек (рост 109,44%); а умерших — меньше, чем неделей ранее (58/72), — рассказал в телеграм-канале аналитик Алексей Куприянов. — Мы видим также, что есть связь со снижением нагрузки на реанимации и ИВЛ.

Напомним, что характерные для «кракена» симптомы:

  • насморк,

  • боль в горле,

  • кашель,

  • заложенность носа,

  • слабость,

  • редко — высокая температура.

Срочная помощь медиков нужна, если у вас высокая температура, которая не сбивается, и затрудненное дыхание.

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Как появляются новые штаммы — раскрыт новый механизм

О неизвестном ранее механизме развития мутаций коронавируса, который приводит к появлению более опасных штаммов, рассказали ученые «Сколтеха». Это стало понятно после анализа данных пациентки, болевшей ковидом около года — 318 дней. За это время вирус накопил именно такие мутации, которые не давали T-лимфоцитам пациентки его распознавать.

Коронавирус приобрел устойчивость не только к защитным клеткам исследуемой пациентки, но также научился частично ускользать от Т-клеточного ответа в человеческой популяции в целом.

Ученых беспокоит, что появившийся в организме человека с ослабленным иммунитетом новый штамм сможет вырваться на волю и заразить большое число людей.

Автор текста:Анна Майская
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