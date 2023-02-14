Стало известно, какой штамм коронавируса доминирует в России с начала года

«Кракен» победил XBB

— Новые геномные данные из России показывают, что к середине декабря семейство рекомбинантных штаммов «омикрона» XBB* достигло доминирующих ролей повсеместно, а к середине января на первые места начал выдвигаться «кракен» (как классический XBB.1.5, так и эквивалентные ему по мутациям S-гена «штаммы-кузены», все — потомки XBB.1), — рассказал в своем блоге в соцсетях ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Он ссылается на свежие данные, загруженные петербургским НИИ Гриппа.

— Это первый апдейт по новым штаммам в РФ за две недели, и январские образцы — пока только из самого Петербурга (декабрьские — со всей России), — отмечает генетик.

Генетик обращает внимание, что сейчас «ковидная тема» стала менее актуальной.

— Уже который штамм подтверждает репутацию «бесконечно тянущегося омикрона», но генетические эпидемиологи продолжают поиски потенциальных новых угроз, а на этой неделе запустили автоматический распознаватель новых штаммов, но еще не ясно, как он сравнится с ручной работой, — рассказывает Дмитрий Прусс.

В России — новая волна COVID-19: ученые выяснили, кому больше других грозит постковид