Стало известно, какой штамм коронавируса доминирует в России с начала года

Ковидом в России болеют все больше. Число случаев заражения за последние семь дней почти на треть превысило показатель предыдущей недели и достигло максимума с середины октября 2022 года.
Генетики рассказали, какой штамм заражает россиян в начале 2023 года. Появились свежие геномные данные.
Ученый-генетик
«Кракен» победил XBB
— Новые геномные данные из России показывают, что к середине декабря семейство рекомбинантных штаммов «омикрона» XBB* достигло доминирующих ролей повсеместно, а к середине января на первые места начал выдвигаться «кракен» (как классический XBB.1.5, так и эквивалентные ему по мутациям S-гена «штаммы-кузены», все — потомки XBB.1), — рассказал в своем блоге в соцсетях ученый-генетик Дмитрий Прусс.
Он ссылается на свежие данные, загруженные петербургским НИИ Гриппа.
— Это первый апдейт по новым штаммам в РФ за две недели, и январские образцы — пока только из самого Петербурга (декабрьские — со всей России), — отмечает генетик.
Генетик обращает внимание, что сейчас «ковидная тема» стала менее актуальной.
— Уже который штамм подтверждает репутацию «бесконечно тянущегося омикрона», но генетические эпидемиологи продолжают поиски потенциальных новых угроз, а на этой неделе запустили автоматический распознаватель новых штаммов, но еще не ясно, как он сравнится с ручной работой, — рассказывает Дмитрий Прусс.
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Как тяжело болеют ковидом в России сейчас
Заболеваемость ковидом в Москве и в Петербурге растет, но смертельных исходов, к счастью, похоже, существенно меньше, чем раньше. Так, по данным сайта «Стопкоронавирус», за последний месяц каждый день в Москве и Петербурге от ковида умирает не более 15 человек, в регионах — еще меньше.
Эти данные подтверждают и независимые аналитики.
кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Центра по изучению Восточной Европы в БременеЛичный сайт
— В Петербурге за семь дней с 7 по 13 февраля было выявлено 8 424 заболевших коронавирусной инфекцией (рост по сравнению с неделей ранее — 137%), госпитализирован 661 человек (рост 109,44%); а умерших — меньше, чем неделей ранее (58/72), — рассказал в
Напомним, что характерные для «кракена» симптомы:
насморк,
боль в горле,
кашель,
заложенность носа,
слабость,
редко — высокая температура.
Срочная помощь медиков нужна, если у вас высокая температура, которая не сбивается, и затрудненное дыхание.
Как появляются новые штаммы — раскрыт новый механизм
О неизвестном ранее механизме развития мутаций коронавируса, который приводит к появлению более опасных штаммов,
Коронавирус приобрел устойчивость не только к защитным клеткам исследуемой пациентки, но также научился частично ускользать от Т-клеточного ответа в человеческой популяции в целом.
Ученых беспокоит, что появившийся в организме человека с ослабленным иммунитетом новый штамм сможет вырваться на волю и заразить большое число людей.