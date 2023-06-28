Смертельно красивая: в США создали препарат против морщин из тканей трупов

Некоторые клиники в США стали практиковать необычный и даже пугающий способ сохранения молодости: клиентам вводят инъекции, в состав которых входят жировые ткани умерших людей,
Продукт называется Renuva. Укол дорогостоящий: одна процедура обойдется примерно в 3 тысячи долларов (около 252 тысяч рублей). Точный состав препарата неизвестен, однако некоторые считают его «эквивалентом медицинской трансплантации».
«Трупный» укол уже опробовали несколько женщин. Так, одной из клиенток стала 67-летняя Дайан Стази.
«Моего обычного филлера хватало всего на четыре-шесть месяцев, а этого препарата может хватить на годы. Мне вкололи инъекции в верхние части щек, это помогло поднять носогубные складки и сгладить область подбородка. Удивительно, но состояние кожи продолжает улучшаться», — говорит женщина.
46-летняя Саманта Грин страдала от ужасного шрама. Прошлым летом женщине вырезали меланому на задней части ноги. «Было похоже, что меня укусила акула. Я не могла носить короткие шорты», — говорит пострадавшая.
Тогда Саманта решила разгладить кожу с помощью необычных инъекций. Женщина перенесла два укола с интервалом в один месяц. Состояние кожи улучшилось, шрам стал не таким глубоким и заметным.
Еще одна женщина, которая поделилась своим опытом, — это 57-летняя Памела. Новый препарат она, как и Дайан, использовала для продления молодости.
«Качество кожи улучшилось, контур лица стал более четким. Поры заметно сузились, это замечают даже окружающие. Мне хватило всего одной процедуры», — говорит Памела.
По словам экспертов, такой эффект связан с активностью стволовых клеток, присутствующих как в жире, так и в Renuva. Кожа становится лучше, выглядит более увлажненной.
Доктор Даррен Смит подтверждает: пересадка жира — это весьма мощная техника. Однако состав своего препарата частные клиники не афишируют. Знают ли о нем женщины — неизвестно.
Как ботокс меняет лицо
Вопреки мифам, привыкания к знакомому всем ботоксу не происходит. Из года в год можно оставаться на одинаковой дозировке. Если же меняется длительность действия инъекции, то это, скорее, связано с особенностями здоровья и поведения во время процедуры.
Какой же он — этот эффект «до» и «после»? Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, как принято говорить.