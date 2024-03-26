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Сильно не радуйтесь: неожиданная причина синдрома разбитого сердца

Оказывается, разбитое сердце — не только красивая метафора, а реально существующее заболевание. Причем сердце может «разбиться» как из-за пережитого горя, так и от внезапного счастья.

26 марта 2024
Сильно не радуйтесь: неожиданная причина синдрома разбитого сердца
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iStock

Берегите сердце, оно действительно может разбиться. Не в переносном смысле, как красиво пишут в книгах, а по-настоящему. Существует синдром разбитого сердца, из-за которого в 8% случаев возможен летальный исход.

«Синдром по своим симптомам напоминает сердечный приступ, но это два разных состояния, — рассказывает доктор медицинских наук Джабин Бегун. — Сердечные приступы вызваны закупоркой артерий, ведущих к сердцу. При синдроме разбитого сердца закупорок нет. Сердце просто не перекачивает кровь так хорошо, как должно, и это вызывает те же ощущения, которые чувствует человек при сердечном приступе». 

Синдром разбитого сердца может наступить после того, как человек пережил очень стрессовое физическое или эмоциональное событие. Во время внезапного и сильного стресса происходит выброс адреналина, который сужает сосуды, снижая приток крови к сердцу.

«Адреналин также может связываться с клетками сердца. Когда это происходит, большое количество кальция попадает в клетки сердца и затрудняет его нормальное биение», — говорит эксперт.

Признаки разбитого сердца

Обычно симптомы разбитого сердца появляются через несколько часов после стресса или шока. Вот его признаки:

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Доктор перечислила основные триггеры, которые могут спровоцировать синдром разбитого сердца, и отметила, что в списке есть как тягостные события, так и вполне приятные моменты. Более того, привести к патологии способны и некоторые лекарства «от нервов».

Эмоциональные переживания:

  • горе от смерти близкого человека или домашнего животного;

  • потеря отношений, работы или денег;

  • сильный страх;

  • сильный гнев;

  • всплески внезапной радости — например, из-за вечеринки-сюрприза или выигрыша в лотерею.

Физический стресс:

  • автокатастрофа;

  • обширная операция;

  • проблемы со здоровьем: перенесенный инсульт, астма, судороги, высокая температура, низкий уровень сахара в крови или сильная кровопотеря.

Прием лекарств:

  • лекарства неотложной помощи для лечения тяжелых приступов астмы или аллергических реакций;

  • некоторые успокоительные средства;

  • сосудосуживающие капли от насморка;

  • наркотические препараты. 

«Это случается редко, но некоторые медикаменты могут вызывать синдром разбитого сердца», — говорит доктор.

По словам врача, особенно подвержены синдрому разбитого сердца люди старше 50 лет, женщины после родов и больные, пережившие инсульт. Кроме того, в группе риска пациенты, страдающие депрессией.

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Чем опасен синдром разбитого сердца

По словам доктора, в редких случаях от этой патологии можно умереть. Однако большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель.

Синдром разбитого сердца опасен и возможными осложнениями:

Автор текста:Ксения Воронежцева
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