Сильно не радуйтесь: неожиданная причина синдрома разбитого сердца

Оказывается, разбитое сердце — не только красивая метафора, а реально существующее заболевание. Причем сердце может «разбиться» как из-за пережитого горя, так и от внезапного счастья.
26 марта 2024
Берегите сердце, оно действительно может разбиться. Не в переносном смысле, как красиво пишут в книгах, а по-настоящему. Существует синдром разбитого сердца, из-за которого в 8% случаев возможен летальный исход.
«Синдром по своим симптомам напоминает сердечный приступ, но это два разных состояния, — рассказывает доктор медицинских наук Джабин Бегун. — Сердечные приступы вызваны закупоркой артерий, ведущих к сердцу. При синдроме разбитого сердца закупорок нет. Сердце просто не перекачивает кровь так хорошо, как должно, и это вызывает те же ощущения, которые чувствует человек при сердечном приступе».
Синдром разбитого сердца может наступить после того, как человек пережил очень стрессовое физическое или эмоциональное событие. Во время внезапного и сильного стресса происходит выброс адреналина, который сужает сосуды, снижая приток крови к сердцу.
«Адреналин также может связываться с клетками сердца. Когда это происходит, большое количество кальция попадает в клетки сердца и затрудняет его нормальное биение», — говорит эксперт.
Признаки разбитого сердца
Обычно симптомы разбитого сердца появляются через несколько часов после стресса или шока. Вот его признаки:
Доктор перечислила основные триггеры, которые могут спровоцировать синдром разбитого сердца, и отметила, что в списке есть как тягостные события, так и вполне приятные моменты. Более того, привести к патологии способны и некоторые лекарства «от нервов».
Эмоциональные переживания:
горе от смерти близкого человека или домашнего животного;