Сильно не радуйтесь: неожиданная причина синдрома разбитого сердца

«Синдром по своим симптомам напоминает сердечный приступ, но это два разных состояния, — рассказывает доктор медицинских наук Джабин Бегун. — Сердечные приступы вызваны закупоркой артерий, ведущих к сердцу. При синдроме разбитого сердца закупорок нет. Сердце просто не перекачивает кровь так хорошо, как должно , и это вызывает те же ощущения, которые чувствует человек при сердечном приступе».