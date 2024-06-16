Шеф-повар Матюжев раскрыл 6 секретов правильного бульона

Натуральные мясные, овощные, рыбные или куриные бульоны — отличная основа для приготовления различных блюд или самостоятельный вариант для обеда, ужина или перекуса. Они богаты различными питательными веществами, помогают нормализовать обмен веществ и поддержать водно-солевой баланс организма.
Регулярное употребление бульонов или супов на их основе помогает в поддержании деятельности центральной нервной системы, корректирует проблемы сна и устраняет депрессивные расстройства. Кроме того, бульоны — это основа диетического питания. Но важно приготовить правильный, вкусный и полезный бульон. Как это сделать? Нам рассказал эксперт Максим Матюжев, шеф-повар гастробара «Алхимиус».
Шеф-повар гастробара «Алхимиус»
Витамины и минералы
Бульоны относят к группе диетических блюд, содержащих целый набор полезных компонентов. Это минеральные вещества (магний, кальций, калий, фосфор, цинк, сера, медь, фтор), полиненасыщенные жирные кислоты и частично — витамины. За счет этих полезных компонентов и достаточного количества жидкости бульоны дают организму целый ряд позитивных изменений и влияний на обменные процессы.
Качественный и полезный бульон — это еще и источник необходимых для кожи и подкожной клетчатки соединений, витаминов и минералов, антиоксидантов, которые также позитивно влияют на рост волос, состояние ногтей.
Но главное преимущество бульона — это коллаген, особый белок из хрящей и жилок мяса, источник аминокислот для стимуляции синтеза собственного коллагена в тканях тела. Из бульона, особенно наваристого и костного, животный коллаген усваивается максимально полно.
Облегчение токсикоза и похмелья
За счет большого количества жидкости, ионов, жиров и белковых компонентов суп и бульон помогают в устранении синдрома интоксикации, вызванного болезнями, отравлениями или похмельем.
Куриный или мясной бульон стимулирует работу системы пищеварения, помогает организму активнее выводить продукты метаболизма через почки и печенью. Помимо этого бульон помогает в борьбе с обезвоживанием.
Поддержание здоровья костей
Большое количество минеральных компонентов, которые при варке переходят в бульон, поступают в организм и активно усваиваются. Особенно важны кальций, фосфор и магний, они необходимы для здоровья скелета, суставов, связок и поддержки здоровья мышц. Эти соединения есть как в костном, так и в курином бульоне, гораздо меньше их в овощных отварах и грибном бульоне. А вот лидер по полезности для скелета — рыбный бульон.
Минеральные вещества бульона помогают в укреплении костей, зубов, ногтей и волос, повышают выносливость мышц, поддерживают силу суставов. Потребление куриного или мясного, рыбного бульона помогает активнее восстанавливаться после травм, тренировок и перегрузок.
И хотя, по мнению диетологов, продукты рекомендуется подвергать минимальной термической обработке, в отношении бульона все с точностью до наоборот. Чем больше варился бульон, тем лучше.
Как приготовить полезный и вкусный бульон
«Приготовление бульона — это искусство, которое требует внимания к деталям и знаний о правильных техниках. У шеф-поваров есть много техник, но поделюсь самыми важными секретами», — говорит эксперт. Бульон, особенно домашний, приготовленный из качественных ингредиентов, обладает множеством полезных свойств, которые делают его важной частью рациона.
Банально, но важно — качественные ингредиенты. Используйте свежие органические продукты. Мясо, птица или рыба должны быть высокого качества, без добавок и консервантов. Лучше всего использовать фермерское мясо.
Для насыщенного вкуса используйте кости с остатками мяса. Они содержат коллаген, который придает бульону богатый вкус и текстуру.
Подрумяньте кости и овощи в духовке перед тем, как добавлять их в воду. Это улучшит цвет и вкус бульона.
Начинайте варить бульон с холодной воды. Это помогает извлечь максимум вкуса из ингредиентов.
Варите бульон достаточно долго, чтобы кости полностью отдали свой вкус. Для куриного бульона это 2-3 часа, для говяжьего — 4-6 часов, для рыбного — 1-1,5 часа.
Добавляйте лук, морковь, сельдерей, чеснок и ароматные травы. Используйте лавровый лист, перец горошком и свежие травы для аромата.