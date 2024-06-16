Шеф-повар Матюжев раскрыл 6 секретов правильного бульона

Большое количество минеральных компонентов, которые при варке переходят в бульон, поступают в организм и активно усваиваются. Особенно важны кальций, фосфор и магний, они необходимы для здоровья скелета, суставов, связок и поддержки здоровья мышц. Эти соединения есть как в костном, так и в курином бульоне, гораздо меньше их в овощных отварах и грибном бульоне. А вот лидер по полезности для скелета — рыбный бульон.