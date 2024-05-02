Не только примета: вот почему нельзя оставлять половник или ложку в кастрюле с супом

Оставить в кастрюле с пюре столовую ложку, которой его помешивали, или половник в только сварившемся супе — обычное дело для хозяйки, которая пытается успеть все. Если она только не верит в старые приметы. Ведь, по поверью, оставить черпак в кастрюле или чугунке с едой — это к бедности и ссорам в семье. Возможно, предки неплохо понимали, как правильно хранить продукты и были не так уж неправы.
По словам врача-патофизиолога, есть реальные причины, связанные со здоровьем, по которым не стоит оставлять ложки и поварешки в кастрюлях с готовой едой.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
«Очевидно, что в первую очередь посуду с поварешкой внутри сложнее поместить в холодильник для хранения, поскольку крышка будет приоткрыта, и ручка будет торчать, — рассказывает врач Елена Парецкая. — Но, даже если размеры холодильника позволяют поставить туда кастрюлю, стоит знать, что может произойти с ее содержимым, если с ним долго будет контактировать половник или ложка».
Прежде всего, запах из кастрюли пропитает все продукты в холодильнике, которые лежат без герметичных упаковок.
«Это происходит потому, что крышка неплотно прилегает к краям кастрюли и запахи спокойно испаряются, — объясняет врач. — Запахи из самого холодильника также попадают внутрь кастрюли, смешиваясь с ароматами еды. Вкус продукта, после того как вы достанете его с полки, будет не самым лучшим».
Конденсат — это проблема
«Если вы поставите кастрюлю в холодильник с готовым и еще теплым блюдом и при этом неплотно закроете его крышкой или оставите вообще без крышки, часть жидкости начнет испаряться, — продолжает эксперт. — Эти испарения формируют конденсат на стенках холодильника и других продуктах. Испортится как сам прибор, так и часть продуктов, которые не терпят влажности. Кроме того, часть конденсата с бактериями со стенок холодильника может попасть обратно в кастрюлю».
Простые сложности
Если борщ только сварен и вы оставите в нем ложку или половник, блюдо в силу отдачи части тепла остынет быстрее. Зачем вам такой эффект? Уберите поварешку, закройте крышку плотнее, и суп «дойдет» и станет еще вкуснее.
«В теплое время года возникает еще одна проблема: через приоткрытое отверстие между крышкой и половником или ложкой в блюдо могут попасть мошки и мухи», — предупреждает патофизиолог.
Есть и еще один нюанс: не стоит снова окунать половник в суп, если перед этим он, немытый, долго лежал рядом с кастрюлей.
«Вы можете занести в блюдо бактерии, так как остатки пищи могли контактировать с мухами, на них размножались бактерии, остатки пищи могли начать портиться. Особенно это актуально в теплое время года, — продолжает врач. — Дополнительная порция бактерий с ложек и половников, которые, в отличие от самого супа в кастрюле, который доводился до кипения и варился, не прошли обработку высокой температурой, — путь к порче продукта, пищевому отравлению и неприятным симптомам».
Как хранить правильно
Кастрюлю со свежеприготовленным супом важно охладить до комнатной температуры, перед тем как поместить в холодильник.
Крышка кастрюли должна максимально герметично закрывать ее, чтобы запахи и испарения не попадали в холодильник и внутрь кастрюли.
Но и в таком виде супы можно хранить до 1-2 суток, не более.