Не только примета: вот почему нельзя оставлять половник или ложку в кастрюле с супом

Оставить в кастрюле с пюре столовую ложку, которой его помешивали, или половник в только сварившемся супе — обычное дело для хозяйки, которая пытается успеть все. Если она только не верит в старые приметы. Ведь, по поверью, оставить черпак в кастрюле или чугунке с едой — это к бедности и ссорам в семье. Возможно, предки неплохо понимали, как правильно хранить продукты и были не так уж неправы.