Сесть и встать: этот простой тест покажет, насколько долго вы проживете

Это может показаться странным, однако умение правильно садиться на корточки, а также правильно вставать может быть отличным тестом на долголетие!

По словам бразильских исследователей , человек должен уметь проделывать следующий «трюк»:

без помощи рук спокойно опуститься на пол (то есть на корточки);

просидеть в таком положении хотя бы 10-15 секунд, не заваливаясь вбок и не придерживаясь за спинку дивана, стул и другие предметы (пятки, кстати, должны быть все время прижаты к полу );

потом нужно из этого положения легко подняться на ноги, опять же не помогая себе руками и не держась за что-либо.

Кстати: это упражнение можно усложнить. План действий следующий: нужно сесть на пол, скрестив ноги, и подняться — в положение стоя. При этом нельзя помогать себе руками и опираться на локоть или колено.