Сесть и встать: этот простой тест покажет, насколько долго вы проживете

Это может показаться странным, однако умение правильно садиться на корточки, а также правильно вставать может быть отличным тестом на долголетие!
По словам
без помощи рук спокойно опуститься на пол (то есть на корточки);
просидеть в таком положении хотя бы 10-15 секунд, не заваливаясь вбок и не придерживаясь за спинку дивана, стул и другие предметы (пятки, кстати, должны быть все время прижаты к полу);
потом нужно из этого положения легко подняться на ноги, опять же не помогая себе руками и не держась за что-либо.
Кстати: это упражнение можно усложнить. План действий следующий: нужно сесть на пол, скрестив ноги, и подняться — в положение стоя. При этом нельзя помогать себе руками и опираться на локоть или колено.
Если у вас получились оба варианта упражнения, то это прекрасный результат. Высока вероятность, что у вас все в порядке с координацией и опорно-двигательным аппаратом. У таких людей риск смерти от всех причин оказался ниже в пять-шесть раз, чем у тех, кто с трудом садился-вставал без поддержки.
Если же удалось сделать лишь первоначальный вариант, то это тоже хороший результат. Возможно, вам просто не хватает сноровки, чтобы встать из положения «скрестив ноги». Попробуйте немного потренироваться.
Мнения врачей
«Умение сидеть на корточках, прижав пятки к полу, требует хорошего чувства равновесия. Чем лучше оно развито, тем больше у вас шансов на счастливую жизнь», — считает Брайан Осинхейлер, физиотерапевт.
«Глубокие приседания нацелены на несколько групп мышц, при этом растягиваются мышцы спины, бедер, голеней. Если сесть, прижав пятки к полу, не получается, это значит, что у вас слишком жесткий голеностопный сустав», — поясняет Джастин Лин, физиотерапевт восстановительной клиники в Калифорнии.
Хорошо, если вы без труда садитесь на корточки и потом встаете. Однако долго сидеть в таком положении точно не стоит, говорят эксперты.
- Для женщин с нормально функционирующими мышцами и органами тазового дна длительное сидение на корточках может иметь негативные последствия: за счет этой позы происходит перенапряжение тазового дна, провоцирование опущения органов малого таза. Если недолго сидеть в таком положении неопасно и некритично, то длительное сидение на корточках нежелательно, — рассказывала гинеколог.
Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
- Когда человек опускается на корточки, у него повышается внутрибрюшное давление, которое негативно сказывается на венах ног. Из-за него увеличивается давление и в самих сосудах — в результате перегружаются венозные клапаны и расширяются вены. Длительное пребывание в этом положении может привести к таким проблемам, как варикозная болезнь и хроническая венозная недостаточность. В такой позе точно нельзя сидеть людям, которые уже страдают от заболеваний вен, — добавил врач.
То есть попробовать опуститься на корточки все же стоит, хорошо еще и потренироваться вставать без посторонней помощи. К тому же такое упражнение давно практикуют в той же самой йоге. А вот сидеть в таком положении все же не следует.