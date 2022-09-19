«Славянские приседания»: почему во всем мире вдруг полюбили сидеть на корточках

Кто бы мог подумать, что корточки вдруг назовут «славянским приседанием», но это факт. На западе, оказывается, прекрасно знакомы с мемом «Славянин на корточках» — так называют парней в спортивных костюмах, сидящих в этой позе. Для иностранцев в ней непривычно то, что человек опирается на всю стопу — это гораздо сложнее, чем сидеть с упором на плюсны, когда пятки оторваны от земли.
Мы решили расспросить экспертов, чем может быть вредна или полезна эта поза — раз уж в мире ее признали практически нашим национальным достоянием.
Мнение западных врачей
«Дети без проблем сидят на корточках, но чем старше мы становимся, тем реже мы это делаем, если только не ходим на йогу. Неспособность глубоко присесть или сесть на пол, а потом встать без помощи рук — это один из признаков старения», —
«Умение сидеть на корточках, прижав пятки к полу, требует хорошего чувства равновесия. Чем лучше оно развито, тем больше у вас шансов на счастливую жизнь», — считает Брайан Осинхейлер, физиотерапевт.
«Глубокие приседания нацелены на несколько групп мышц, при этом растягиваются мышцы спины, бедер, голеней. Если сесть, прижав пятки к полу, не получается, это значит, что у вас слишком жесткий голеностопный сустав», — поясняет Джастин Лин, физиотерапевт восстановительной клиники в Калифорнии.
В целом эксперты сходятся во мнении, что уметь сидеть на корточках — хорошо, но подолгу находиться в этой позе — плохо. Хоккейные вратари, к примеру, вынужденные на протяжении практически всего матча сидеть в глубоком приседе, рано или поздно наживают себе проблемы с тазобедренными суставами.
Кроме того, есть
Что думают о корточках российские эксперты
Все зависит от целей, зачем вы делаете глубокие приседания или сидите на корточках. У женщин с проблемами гипертонуса мышц тазового дна, например, с вагинизмом или вульводинией, диспареунией и, как следствие, боязнью полового контакта (коитофобией) в целом сидение на корточках может отразиться положительно, поскольку мышцы тазового дна в такой позе расслабляются.
Для женщин с нормально функционирующими мышцами и органами тазового дна длительное сидение на корточках может иметь негативные последствия: за счет этой позы происходит перенапряжение тазового дна, провоцирование опущение органов малого таза. Если недолго сидеть в таком положении не опасно и не критично, то длительное сидение на корточках нежелательно.
Кстати
В йоге эту позу называют «маласана» — поза гирлянды. По мнению специалистов по хатха-йоге, сидеть в такой позе очень полезно, так как она:
укрепляет ахилловы сухожилия;
тонизирует мышцы тазового дна, внешней и внутренней стороны бедра;
укрепляет икроножные мышцы;
помогает отрегулировать менструальный цикл и сделать месячные менее болезненными;
снимает напряжение со спины;
улучшает кровообращение в области малого таза;
придает бодрости и освежает мозг.
Но несмотря на всю пользу этой позы, есть противопоказания: это травмы коленей, спины, стоп. Беременным тоже стоит быть осторожными — перед любыми нагрузками нужно консультироваться с гинекологом.
Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
Сидение — это в принципе неестественная поза для человека, ведь изначально люди умели только ходить и лежать. Подобная длительная статическая нагрузка негативно сказывается на здоровье. Особенно из-за нее страдают венозная система нижних конечностей и опорно-двигательный аппарат. При этом неважно, сидит человек на корточках или на стуле, в любом случае такая продолжительная нагрузка может навредить.
Когда человек опускается на корточки, у него повышается внутрибрюшное давление, которое негативно сказывается на венах ног. Из-за него увеличивается давление и в самих сосудах — в результате перегружаются венозные клапаны и расширяются вены. Длительное пребывание в этом положении может привести к таким проблемам, как варикозная болезнь и хроническая венозная недостаточность. В такой позе точно нельзя сидеть людям, которые уже страдают от заболеваний вен.
Пребывание на согнутых ногах оказывает сильную нагрузку и на суставы, в большей степени на тазобедренные, коленные и голеностопные. Излишне напрягаются мышцы спины, которые вынуждены поддерживать тело в неестественном положении. Это приводит к формированию неправильной осанки и возникновению болей в области спины и шеи. Продолжительное сидение также ускоряет износ межпозвонковых дисков, что повышает риск развития дорсопатии.
Вряд ли, конечно, кто-то сможет долго оставаться на корточках, ведь обычно ноги в такой позе быстро начинают неметь.
Категорически не рекомендуется находиться в этом положении при наличии геморроидальных узлов.
Плюсы сидения на корточках назвать сложно. Да, напрягаются мышцы ног, спины, тазового дна. По этой причине такая поза может использоваться во время занятий той же йогой. Но это все-таки обычная статическая нагрузка, которая не приносит особой пользы. Для растяжки и укрепления мышц лучше выполнять специальные упражнения.
Нужно понимать, что организму в целом вредят сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Для того чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется больше двигаться в течение дня. Поднимайтесь по лестнице, когда представляется такая возможность, больше гуляйте. При ходьбе активно сокращаются мышцы голени, за счет чего улучшается отток венозной крови от ног к сердцу. Конечно, нужно стараться вести активный образ жизни и заниматься спортом. Только к нагрузкам лучше подходить рационально. Слишком интенсивные тренировки вредят и суставам, и венам.