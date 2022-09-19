«Славянские приседания»: почему во всем мире вдруг полюбили сидеть на корточках

Кто бы мог подумать, что корточки вдруг назовут «славянским приседанием», но это факт. На западе, оказывается, прекрасно знакомы с мемом «Славянин на корточках» — так называют парней в спортивных костюмах, сидящих в этой позе. Для иностранцев в ней непривычно то, что человек опирается на всю стопу — это гораздо сложнее, чем сидеть с упором на плюсны, когда пятки оторваны от земли.

Мы решили расспросить экспертов, чем может быть вредна или полезна эта поза — раз уж в мире ее признали практически нашим национальным достоянием.