Секрет вечной молодости: 4+ доказанных методов антивозрастной медицины

Цель антивозрастной медицины — добиться значительного визуального и внутреннего омоложения, замедлить процессы старения. Большинство женщин прибегают к антивозрастной терапии после 45 лет, мужчины — еще позже. Какими методами пользуются в этом направлении? Рассказывает реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу, основатель центра «Молодость и долголетие» Матвей Одинцев.
Физический и спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу
Начинаем стареть уже в 25
Процесс старения человека запускается в 25 лет. Признаки его еще незаметны, но метаболизм уже замедляется. К 35 годам эти проявления уже заметны, как внешние — в виде морщин, жировых отложений, отеков, так и внутренние — в виде хронических заболеваний. После 50 лет начинается активная стадия старения.
У женщин дополнительный фактор старения — менопауза: снижается уровень эстрогенов, замедляются обменные процессы, изменяется водный баланс. Хронические заболевания и нездоровый образ жизни в предыдущие годы полностью проявляют себя. У мужчин также меняется гормональный фон с возрастом, он проявляется снижением производства тестостерона.
Антивозрастная медицина: в чем смысл
Увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни в пожилом возрасте. Старение — процесс естественный, но приводящий к ухудшению качества жизни. Снижение физических возможностей, хронические заболевания, когнитивные нарушения — все это влияет на самочувствие и способность наслаждаться жизнью. Антивозрастная медицина направлена на профилактику и замедление этих процессов, помогая сохранять активность и независимость в пожилом возрасте.
Облегчение течения хронических заболеваний. Многие хронические болезни, такие как диабет, болезни сердца и рак, чаще встречаются у пожилых людей. Антивозрастная медицина помогает вовремя диагностировать заболевания и назначить комплекс мер для поддержания здоровья органов и систем организма.
Психологическое благополучие. Старение часто связано с тревогой и депрессией из-за утраты физических способностей и независимости. Антивозрастная медицина может помочь справиться с этим, улучшая физическое и психологическое самочувствие человека.
Личный и профессиональный потенциал. В современном мире люди стремятся быть активными и продуктивными на протяжении всей жизни. Антивозрастная медицина может помочь сохранить умственную ясность, физическую активность и профессиональную компетентность в пожилом возрасте.
Современная антивозрастная медицина использует передовые технологии, новейшее оборудование, результаты исследований ученых разных стран.
Методики антивозрастной медицины
Диагностика. Направлена на выявление острых и хронических заболеваний различных систем организма: эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, опорно-двигательной, репродуктивной. Диагностику проводят несколькими методами: осмотр, проведение лабораторных анализов, УЗИ, КТ, МРТ и ЭКГ. А также возможно провести генетические тесты на предмет обнаружения генетических предпосылок к различным заболеваниям и старению. Изучение генетических и эпигенетических факторов, влияющих на старение, позволяет выявить риски развития определенных заболеваний и разработать индивидуальные программы профилактики.
Заместительная гормональная терапия. Направлена на восстановление гормонального фона и замедления процессов старения. Используются современные препараты в виде таблеток, свечей, гелей. Считается безопасной для организма, но это не совсем так. Многие препараты загущают кровь, что приводит к появлению тромбов, и являются источником большого количества «плохих» эстрогенов, что в свою очередь может привести к раковым заболеваниям.
Прием антиоксидантов. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, снижают риск развития хронических заболеваний и улучшают общее состояние здоровья. Но все же и с приемом антиоксидантов нужно быть осторожным, принимать при необходимости и под наблюдением врача.
Применение стволовых клеток. Использование стволовых клеток для регенерации тканей применяется для восстановления функций, поврежденных с возрастом. В большинстве случаев в антивозрастной медицине используют собственные стволовые клетки пациента. Вводят их с помощью инъекций в различные ткани и органы либо трансплантации, то есть пересаживания в костный мозг или другие органы. Сейчас разрабатываются и другие методы введения стволовых клеток с помощью специальных носителей или генетической модификации.
Введение стволовых клеток связано с рисками и осложнениями. Но в целом использование собственных стволовых клеток в антивозрастной медицине — это относительно безопасный и эффективный метод, который обещает многие преимущества для сохранения молодости и улучшения качества жизни. Главное — выбрать грамотного специалиста.
Косметические процедуры для омоложения лица
Ботулинотерапия. Разглаживает морщины и уменьшает мимические складки. Улучшает овал лица и делает его более молодым.
Филлеры (инъекции гиалуроновой кислоты или других наполнителей). Увеличивают объем губ, скул и устраняют морщины. Улучшают овал лица и контур губ.
Нитевой лифтинг. Поддерживает структуру кожи и делает ее более упругой. Улучшает овал лица, устраняет птоз (опущение) кожи.
Мезотерапия (инъекции витаминов, гиалуроновой кислоты и других активных веществ в кожу). Увлажняет кожу, стимулирует ее регенерацию, улучшает цвет лица и структуру кожи.
Лазерная терапия (удаление пигментных пятен с помощью лазера). Лазер разрушает пигментные клетки, что приводит к исчезновению пятен.
У каждой процедуры есть свои нюансы и возможные побочные эффекты.
Пластическая хирургия
В контексте антивозрастной медицины пластическая хирургия используется для коррекции возрастных изменений и создания более молодого и привлекательного образа. Она может помочь устранить морщины, подтянуть кожу, изменить форму какой-либо части тела, удалить избыток кожи и жировой ткани.
Важно отметить, что пластическая хирургия может помочь устранить конкретные дефекты, но не замедляет процесс старения в целом. При этом имеет большое количество побочных эффектов. Необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» перед принятием решения о хирургическом вмешательстве.