Правильный уход за кожей лица и тела — еще один важный фактор для замедления старения организма. Кожа — это самый большой орган человека, и она также подвержена возрастным изменениям. Регулярное применение увлажняющих, питательных кремов, скрабов и других средств по уходу за кожей помогает поддерживать ее здоровое состояние. Это предотвращает преждевременное иссушение и разрушение клеток, которое происходит под воздействием стресса. Увлажненная, напитанная кожа значительно медленнее стареет, сохраняя упругость и эластичность. В отличие от этого, уставшая кожа начинает преждевременно терять свои ресурсы и разрушаться.