Не откладывайте поход к врачу, даже если симптомы появляются и исчезают или не мешают заниматься повседневными делами. Специалист соберет анамнез, направит на УЗИ органов малого таза и брюшной полости. После этого станет понятно, какая именно у вас проблема и что с ней делать дальше, заключила врач.