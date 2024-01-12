Роскачество назвало марки консервов из печени трески, в которых ее подменили на минтай

В Роскачестве исследовали печень трески 14 торговых марок, закупленную по цене равной или ниже себестоимости производства. Главная цель — выяснить, можно ли купить качественный товар по относительно невысокой цене. В первую очередь эксперты определяли видовую принадлежность печени в банке и сравнивали с тем, что заявлено на этикетке.
Все продукты закупали как в сетевых, так и в интернет-магазинах.
Вместо печени — молоки
В консервах Polinet заявлена печень трески атлантической, однако исследования показали, что в банке треска тихоокеанская. Несмотря на то что продукт не уступает по количеству полезных веществ (той же омеги-3), такая подмена считается нарушением.
В консервах «Вкусные консервы», «Дикий вылов», «ЛюбКонсерв», «О’кей», «Спецзаказ» эксперты обнаружили отсутствие свойственной для печени зернистой структуры. Это может говорить о том, что печень производитель заменил молоками.
Заместитель директора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции и департамента технического регулирования ФГБНУ «ВНИРО», доктор технических наук, профессор
«Печень трески является источником полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3 и жирорастворимых витаминов, а вот молоки содержат незначительное количество жира, поэтому при производстве таких консервов в банку добавляют растительное масло. Приобретая консервы, в которых печень трески заменена молоками, покупатель не получает продукт, в котором есть все полезные вещества», —
В консервах «Капитан морей» и «КитБай» производитель частично заменил печень трески молоками.
Важно: на сегодняшний день нет специального метода, позволяющего определить полную или частичную замену печени трески молоками. Метод ДНК тоже не помогает, так как покажет только треску. Поэтому эксперты с помощью органолептики (то есть оценивая вкус и консистенцию продукта) допустили высокую вероятность полной или частичной замены печени трески молоками.
Минтай, а не треска
В продукции 4 марок вместо печени трески в банки положили дешевую печень минтая.
Список нарушителей:
«Акватория»,
«Беринг»,
«Мурман Рыба»,
«Устькамчатрыба».
«Беринг» и «Мурман Рыба» заявили, что в консервах находится печень трески — об этом свидетельствует маркировка продукта.
Что касается «Акватории» и «Устькамчатрыбы», то здесь ситуация иная: это контрафакт. Например, «Устькамчатрыба» делает консервы только из лосося, а продукцию «печень трески» вовсе не производит. Роспотребнадзор начал проверку, к делу подключилось и ГУ МВД России.
Налет и не тот цвет
Консервы «ЛюбКонсерв» не соответствует ГОСТу по внешнему виду: на кусочках продукта эксперты обнаружили белый крупитчатый налет. Его наличие нехарактерно для печени трески.
«Крупитчатый налет может появиться в результате нарушений технологического процесса производства консервов или неправильных условий хранения продукции», — объясняет Любовь Абрамова.
Консервы:
«О’Кей»,
«КитБай»,
«ЛюбКонсерв»,
«Хозяин Балтики»,
Fish House —
не соответствуют ГОСТу по цвету выделившегося жира: он варьируется от светло-коричневого до коричневого. Кроме того, у Fish House еще и несоответствие по цвету печени: оттенок неравномерный, светло-бежевый, желто-зеленый.
«Цвет выделившегося жира должен изменяться от соломенного до желтого. Однако он может быть светло-оранжевым — это характерно для консервов, изготовленных из мороженого сырья. Цвет печени должен варьироваться от бежевого до светло-коричневого или серого различных оттенков. Если есть изменения, это может говорить о том, что продукт изготовили из некачественного сырья или были нарушения во время производства», — пояснила Любовь Абрамова.
Кто действительно продает печень трески
Только в продукции трех марок:
«Хозяин Балтики»,
Fish House,
Polinet —
действительно печень трески. Однако в Polinet она тихоокеанская, а не атлантическая.
Из семи торговых марок, не указавших в маркировке биологический вид рыбы, только в консервы «Хозяин Балтики» положили в банку печень трески.
«Напрашивается вывод, что если производитель не вынес на упаковку название биологического вида используемой рыбы, то это должно насторожить покупателя. Лучше отказаться от приобретения такого товара», — подытожили эксперты Роскачества.