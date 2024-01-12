Роскачество назвало марки консервов из печени трески, в которых ее подменили на минтай

«Цвет выделившегося жира должен изменяться от соломенного до желтого. Однако он может быть светло-оранжевым — это характерно для консервов, изготовленных из мороженого сырья. Цвет печени должен варьироваться от бежевого до светло-коричневого или серого различных оттенков. Если есть изменения, это может говорить о том, что продукт изготовили из некачественного сырья или были нарушения во время производства», — пояснила Любовь Абрамова.