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Пропало либидо? Почему стоит проверить печень и желчный пузырь

В организме все взаимосвязано. И, казалось бы, совершенно разные по функциям органы и системы могут влиять на одну цель. Как это происходит, объяснила гастроэнтеролог Лебедева.

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как связаны либидо и ЖКТ
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IStockphoto

Вы знали, например, что уровень либидо связан в том числе с адекватной работой ЖКТ, а именно печени, желчного пузыря и кишечника?

Известно, что за сексуальное желание отвечает мужской половой гормон — тестостерон. Он есть и у женщин, только в меньшем количестве. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, деление на мужские и женские половые гормоны — условное. У представителей обоих полов есть андрогены, эстрогены и даже прогестерон (этот гормон влияет, например, на менструальный цикл и беременность).

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

«У мужчин либидо сильнее, потому что соотношение в пользу тестостерона. Если эстрогенов станет больше, например из-за набора веса, то половая сила угасает. У женщин все работает точно так же. Эстрогены — конечные молекулы синтеза половых гормонов, и они должны вовремя утилизироваться, чтобы сохранялось нормальное соотношение и либидо. Все это происходит в печени, а отработанные метаболиты эстрогенов выводятся желчью и потом через кишечник наружу. Вот тут-то и возникают проблемы», — объясняет Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.

По словам врача, нарушения в детоксикации могут быть одной из причин снижения либидо — их покажет повышенный уровень белка глобулина в крови (ГСПГ). Дело в том, что, если эстрогены перестают вовремя утилизироваться, растет риск онкологических заболеваний. В такой ситуации для защиты печень начинает усиленно синтезировать этот самый глобулин, который связывает половые гормоны. В итоге уровень свободного тестостерона в крови падает, а вместе с ним и либидо.

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Зачем женщине тестостерон

По словам гастроэнтеролога, тестостерон отвечает в женском организме не только за сексуальное влечение. Он также влияет на:

  • осанку;

  • стройность;

  • выносливость;

  • мышечный тонус и силу;

  • хорошее настроение без перепадов;

  • здоровую агрессию;

  • целеустремленность;

  • лидерский дух.

Поднять его уровень у женщин можно, причем без всяких лекарств. Вот какие пять советов дает врач:

  • силовые тренировки (кардио, йога или бассейн не в счет);

  • здоровый сон;

  • снижение стресса;

  • регулярный секс;

  • отказ от комбинированных оральных контрацептивов (КОК).

Автор текста:Анастасия Романова
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