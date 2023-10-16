Пропало либидо? Почему стоит проверить печень и желчный пузырь

«У мужчин либидо сильнее, потому что соотношение в пользу тестостерона . Если эстрогенов станет больше, например из-за набора веса, то половая сила угасает. У женщин все работает точно так же. Эстрогены — конечные молекулы синтеза половых гормонов, и они должны вовремя утилизироваться, чтобы сохранялось нормальное соотношение и либидо. Все это происходит в печени, а отработанные метаболиты эстрогенов выводятся желчью и потом через кишечник наружу. Вот тут-то и возникают проблемы», — объясняет Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.