Пропало либидо? Почему стоит проверить печень и желчный пузырь

Вы знали, например, что уровень либидо связан в том числе с адекватной работой ЖКТ, а именно печени, желчного пузыря и кишечника?
Известно, что за сексуальное желание отвечает мужской половой гормон — тестостерон. Он есть и у женщин, только в меньшем количестве. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, деление на мужские и женские половые гормоны — условное. У представителей обоих полов есть андрогены, эстрогены и даже прогестерон (этот гормон влияет, например, на менструальный цикл и беременность).
Эндокринолог, гастроэнтеролог
«У мужчин либидо сильнее, потому что соотношение в пользу тестостерона. Если эстрогенов станет больше, например из-за набора веса, то половая сила угасает. У женщин все работает точно так же. Эстрогены — конечные молекулы синтеза половых гормонов, и они должны вовремя утилизироваться, чтобы сохранялось нормальное соотношение и либидо. Все это происходит в печени, а отработанные метаболиты эстрогенов выводятся желчью и потом через кишечник наружу. Вот тут-то и возникают проблемы», —
По словам врача, нарушения в детоксикации могут быть одной из причин снижения либидо — их покажет повышенный уровень белка глобулина в крови (ГСПГ). Дело в том, что, если эстрогены перестают вовремя утилизироваться, растет риск онкологических заболеваний. В такой ситуации для защиты печень начинает усиленно синтезировать этот самый глобулин, который связывает половые гормоны. В итоге уровень свободного тестостерона в крови падает, а вместе с ним и либидо.
Зачем женщине тестостерон
По словам гастроэнтеролога, тестостерон отвечает в женском организме не только за сексуальное влечение. Он также влияет на:
осанку;
стройность;
выносливость;
мышечный тонус и силу;
хорошее настроение без перепадов;
здоровую агрессию;
целеустремленность;
лидерский дух.
Поднять его уровень у женщин можно, причем без всяких лекарств. Вот какие пять советов дает врач:
силовые тренировки (кардио, йога или бассейн не в счет);
здоровый сон;
снижение стресса;
регулярный секс;
отказ от комбинированных оральных контрацептивов (КОК).