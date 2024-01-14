Посмотреть на свет и еще 4 трюка, как чихнуть, если хочется, но не получается

Кроме того, многим помогает чихнуть корица. Только ни в коем случае не вдыхайте специи, чтобы не обжечь слизистую носа. Тем более что не так давно «Доктор Питер» писал про девушку, которая впала в кому, понюхав перец чили. Оказалось, что у нее сильная аллергия на перец.