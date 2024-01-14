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Посмотреть на свет и еще 4 трюка, как чихнуть, если хочется, но не получается

Некоторые в шутку называют чихание микрооргазмом: такое же сильное мышечное напряжение, а потом резкая разрядка с последующим расслаблением. А что, если захотелось чихнуть, но не получается? Вот несколько трюков, как это сделать.

14 января 2024
как чихнуть, если не получается
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Сдерживать чихание вредно и даже опасно. Недавно «Доктор Питер» рассказывал о первом в мире случае, когда мужчина порвал себе горло, сдерживая чихание. А все потому, что, когда мы во время процесса закрываем рот или нос, давление в дыхательных путях увеличивается в 5–20 раз.

Но если чихнуть хочется, а по какой-то причине не получается? Вы чувствуете, что вот-вот чихнете, ощущаете характерное покалывание в ноздрях, нос чешется, но ничего не происходит.

Одна из причин — у вас что-то застряло в носу. Например, небольшой предмет, какой-то мусор или засохшие выделения. Бывает, что сигналы, передаваемые между нервами носа и мозгом, сбиваются, из-за чего чих на полпути обрывается.

Есть и более серьезные причины. Например, неврологические проблемы — инсульт или опухоль головного мозга, психическое заболевание. Впрочем, если неудачи при чихании случаются время от времени, волноваться не стоит.

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И все-таки, когда не получается чихнуть, ощущение не из приятных. Тем более что с чихом нос очищается от пыли, пыльцы и микробов. Есть трюки, которые помогают организму разрядиться.

Заткнуть ноздрю салфеткой

Одна из пользовательниц Tik Tok поделилась видео, на котором она засунула в нос скрученный кусок туалетной бумаги. Чтобы трюк сработал, бумага должна коснуться задней части ноздрей. В итоге девушка тыкала бумагой в нос почти минуту, после чего ей все-таки удалось чихнуть.

«Свернутая в форму конуса салфетка будет стимулировать тройничный нерв, посылая в мозг сообщение, вызывающее чихание. По тому же принципу мы чихаем, когда выщипываем волосы из носа, — объясняет для Daily Mail медсестра Лорен Тайер. — Однако не засовывайте бумагу слишком глубоко, чтобы она не застряла». 

Нажать пальцем на нёбо

Этот трюк работает так же, как и предыдущий. Прикасаясь к нёбу языком или пальцем, мы активируем тройничный нерв.

Посмотреть на свет

Примерно у трети людей есть генетическая особенность: они начинают чихать, когда после выхода из темного места внезапно оказываются на ярком свете. Такое явление называется световым чиханием, или ACHOO (аутосомно-доминантный синдром непреодолимой гелиоофтальмологической вспышки).

Если ваши родители чихают, когда смотрят на яркий свет, есть вероятность, что и с вами этот трюк может сработать.

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Понюхайте перец или другие специи

«Такие специи, как зеленый и черный перец, содержат пиперин, который раздражает нос. Это может стимулировать чихание, активируя нервные окончания, когда нос пытается избавиться от раздражителя», — говорит Лорен Тайер.

Кроме того, многим помогает чихнуть корица. Только ни в коем случае не вдыхайте специи, чтобы не обжечь слизистую носа. Тем более что не так давно «Доктор Питер» писал про девушку, которая впала в кому, понюхав перец чили. Оказалось, что у нее сильная аллергия на перец.

Выпейте газированную воду

Минералка с газом также может помочь. Вдыхание или употребление слишком большого количества шипучего напитка приводит к избытку углекислого газа в организме, что способно спровоцировать чихание. 

Автор текста:Ксения Воронежцева
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