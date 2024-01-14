Посмотреть на свет и еще 4 трюка, как чихнуть, если хочется, но не получается

Сдерживать чихание вредно и даже опасно. Недавно «Доктор Питер» рассказывал о первом в мире случае, когда мужчина порвал себе горло, сдерживая чихание. А все потому, что, когда мы во время процесса закрываем рот или нос, давление в дыхательных путях увеличивается в 5–20 раз.
Но если чихнуть хочется, а по какой-то причине не получается? Вы чувствуете, что вот-вот чихнете, ощущаете характерное покалывание в ноздрях, нос чешется, но ничего не происходит.
Одна из причин — у вас что-то застряло в носу. Например, небольшой предмет, какой-то мусор или засохшие выделения. Бывает, что сигналы, передаваемые между нервами носа и мозгом, сбиваются, из-за чего чих на полпути обрывается.
Есть и более серьезные причины. Например, неврологические проблемы — инсульт или опухоль головного мозга, психическое заболевание. Впрочем, если неудачи при чихании случаются время от времени, волноваться не стоит.
И все-таки, когда не получается чихнуть, ощущение не из приятных. Тем более что с чихом нос очищается от пыли, пыльцы и микробов. Есть трюки, которые помогают организму разрядиться.
Заткнуть ноздрю салфеткой
Одна из пользовательниц Tik Tok поделилась видео, на котором она засунула в нос скрученный кусок туалетной бумаги. Чтобы трюк сработал, бумага должна коснуться задней части ноздрей. В итоге девушка тыкала бумагой в нос почти минуту, после чего ей все-таки удалось чихнуть.
«Свернутая в форму конуса салфетка будет стимулировать тройничный нерв, посылая в мозг сообщение, вызывающее чихание. По тому же принципу мы чихаем, когда выщипываем волосы из носа, — объясняет для
Нажать пальцем на нёбо
Этот трюк работает так же, как и предыдущий. Прикасаясь к нёбу языком или пальцем, мы активируем тройничный нерв.
Посмотреть на свет
Примерно у трети людей есть генетическая особенность: они начинают чихать, когда после выхода из темного места внезапно оказываются на ярком свете. Такое явление называется световым чиханием, или ACHOO (аутосомно-доминантный синдром непреодолимой гелиоофтальмологической вспышки).
Если ваши родители чихают, когда смотрят на яркий свет, есть вероятность, что и с вами этот трюк может сработать.
Понюхайте перец или другие специи
«Такие специи, как зеленый и черный перец, содержат пиперин, который раздражает нос. Это может стимулировать чихание, активируя нервные окончания, когда нос пытается избавиться от раздражителя», — говорит Лорен Тайер.
Кроме того, многим помогает чихнуть корица. Только ни в коем случае не вдыхайте специи, чтобы не обжечь слизистую носа. Тем более что не так давно «Доктор Питер» писал про девушку, которая впала в кому, понюхав перец чили. Оказалось, что у нее сильная аллергия на перец.
Выпейте газированную воду
Минералка с газом также может помочь. Вдыхание или употребление слишком большого количества шипучего напитка приводит к избытку углекислого газа в организме, что способно спровоцировать чихание.