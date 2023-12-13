Первый в мире случай: мужчина порвал себе горло во время чихания

30-летний житель Шотландии стал уникальным пациентом и героем публикации в серьезном медицинском журнале. Молодой человек порвал себе горло во время чихания, точнее, сдерживая его.
Уникальный случай
Медицинский случай описан в статье, опубликованной 1 декабря в BMJ Case Reports врачами больницы Найнуэллс в шотландском городе Данди. «Это случай, о котором раньше никогда не сообщалось», — рассказывают о происшедшем с мужчиной медики, оказавшие ему первую помощь.
Официальный диагноз шотландца — перфорация трахеи. Все случилось, когда мужчина ехал в автомобиле за рулем. Он почувствовал непреодолимое желание чихнуть и решил подавить «чих», чтобы не потерять управление автомобилем, — зажал себе нос и рот рукой. Водители знают, как неприятно чихать во время вождения, ведь глаза «автоматом» закрываются.
Но когда мужчина чихнул «в себя», то тут же испытал жуткую боль. Он сразу же поехал в больницу. Горло у него распухло, но дышать шотландец мог без затруднений. Врачи обнаружили в трахее пациента самую настоящую дыру — размером 2 на 2 миллиметра. Причина в том, что при подавленном чихании давление было настолько сильным, что проделало в горле отверстие.
Самое поразительное, что все обошлось без операции. Мужчина провел в больнице несколько дней под наблюдением, пока трахея не зажила. Единственной рекомендацией врачей при выписке было — не поднимать тяжести в течение двух недель и, конечно, больше не сдерживать чихание.
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Мужчине повезло, отмечают медики. Его травма оказалась не самой тяжелой. Но все могло закончиться гораздо хуже, даже смертью. «Нельзя подавлять чихание, зажимая нос и рот, поскольку это может привести к перфорации трахеи», — пишут авторы отчета. Врачи советуют чихать в локоть, если вас «накрыло» в людном месте, или использовать салфетки.
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Почему опасно сдерживать чихание
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что будет, если чихать «в себя». Так, это может привести к разрыву капилляров в глазах и носу, на лице появятся красные точки. Еще это грозит разрывом барабанной перепонки, инфекцией среднего уха и даже аневризмой сосудов мозга.