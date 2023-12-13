Первый в мире случай: мужчина порвал себе горло во время чихания

Медицинский случай описан в статье, опубликованной 1 декабря в BMJ Case Reports врачами больницы Найнуэллс в шотландском городе Данди. «Это случай, о котором раньше никогда не сообщалось», — рассказывают о происшедшем с мужчиной медики, оказавшие ему первую помощь.

Официальный диагноз шотландца — перфорация трахеи. Все случилось, когда мужчина ехал в автомобиле за рулем. Он почувствовал непреодолимое желание чихнуть и решил подавить «чих», чтобы не потерять управление автомобилем, — зажал себе нос и рот рукой. Водители знают, как неприятно чихать во время вождения, ведь глаза «автоматом» закрываются.

Но когда мужчина чихнул «в себя», то тут же испытал жуткую боль. Он сразу же поехал в больницу. Горло у него распухло, но дышать шотландец мог без затруднений. Врачи обнаружили в трахее пациента самую настоящую дыру — размером 2 на 2 миллиметра. Причина в том, что при подавленном чихании давление было настолько сильным, что проделало в горле отверстие.