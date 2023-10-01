«Посидел немного в Интернете, а ощущение, будто вагоны разгружал». Почему так происходит?

Нам много говорили, что дофамин — это хорошо, когда он вырабатывается, мы счастливы. Но оказывается, есть дешевый дофамин, который нас истощает, снижает самооценку и доводит до депрессии. Все мы, любители соцсетей, смешных роликов про котиков, сериалов и компьютерных игр, в большей или меньшей степени подсели на этот дешевый дофамин.
Но как же тогда получить не дешевый, а хороший дофамин, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым?
Психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера «Игры разума» в Санкт-Петербурге, автор книг по психологии
Для чего нужен дофамин
«Дофамин — это один из нейромедиаторов, химическое вещество, которое передает импульс с одного нейрона на другой. Функции дофамина разнообразны. Например, болезнь Паркинсона связана с дефицитом дофамина, — говорит доктор Андрей Курпатов. — Дофамин — это мотивирующая сила. Он держит нас в тонусе, заставляет добежать до финала, добиться поставленной цели, почувствовать драйв в процессе работы.
Но многие из нас как раз страдают от того, что добиваться жизненных целей получается все сложнее. Ощущение какой-то разобранности, усталости, выгорания. Это связано с дофамином».
Дофамин: как его получить
Нейробиолог Вольфрам Шульц показал на примере обезьяны, как именно вырабатывается дофамин. Ученый усадил животное за экран, на котором загорались разные комбинации изображений. При определенной комбинации обезьяна дергала за рычаг, и ей в рот впрыскивался сок.
Датчики, которые Шульц прикрепил к голове обезьяны, показали: дофамин выделялся еще до того, как животное получало сок, — в момент, когда оно видело нужное изображение, то есть предвкушала удовольствие.
Поэтому нам приятнее делать какое-то простое и привычное задание. Зная, что мы достигнем успеха, мы получаем порцию того самого дешевого дофамина.
По словам доктора, дофамин вырабатывается мозгом в определенных количествах. Мы же, сидя в соцсетях, тратим его много, но по чуть-чуть. Поэтому в момент, когда требуется высокая концентрация дофамина, когда нужно быть собранным, чтобы сделать серьезную работу, нам просто не хватает сил и мотивации.
Как мы стали заложниками дешевого дофамина
«Все мы, потребители дешевого дофамина, напоминаем ту самую обезьяну Шульца, — признает Андрей Курпатов. — Вот вы открываете социальную сеть и ожидаете увидеть кого-то, на кого подписаны. Само по себе это уже есть трата дофамина. Дальше вы листаете ленту новостей, видите короткое сообщение про знаменитость или о каком-то политическом событии. Начинаете читать, и опять вырабатывается чуть-чуть дофамина. Значимая была информация или нет — мозгу безразлично. Вы вырабатываете дофамин и тут же его тратите.
Это как с деньгами. Один человек правильно распределяет свой заработок, откладывая деньги на что-то серьезное. Другой всю зарплату тратит быстро и впустую, а потом оставшиеся дни сидит на воде и хлебе. Так и мы ведем себя с дофамином».
Психотерапевт объяснил, почему, к примеру, мы так легко подсаживаемся на короткие видео в Интернете. Часто зрителей цепляют вопросом вроде «Что будет, если?..» или готовят подписчикам неожиданный финал. Вы видите необычную концовку — и получаете новую порцию дофамина.
«Как результат, растрачиваете весь тот дофамин, который способен сгенерировать ваш мозг. И чувствуете себя утомленным, будто поработали, — объясняет Курпатов. — Проблема в том, что, когда мы потребляем избыточное количество разного контента, мы также совершаем работу. Правда, она немножко похожа на обезьянью, которая изо дня в день делала простые вещи и получала вознаграждение».
«Не могу заставить себя работать»
Когда вы проснулись сегодня утром, что сделали в первую очередь? Наверняка взяли телефон, полистали ленту соцсетей. Где-то что-то прочитали, получили дофамина. Выдалась свободная минута — тут же тянетесь за телефоном. Нужно идти на работу, но как же не хочется! Ох уж эта ненавистная работа! Вот оно, влияние дешевого дофамина!
«Замыкается порочный круг: начало деятельности требует вовлеченности, а для этого нужно подкопить дофамин, — объясняет Курпатов. — Но заложники дешевого дофамина испытывают усталость, опустошенность, откладывают важные дела. Это и есть прокрастинация, от которой сейчас все так страдают».
Из-за дешевого дофамина появляются проблемы с концентрацией внимания. Когда привыкаешь получать удовольствие от коротких новостей и видео, сложно вникать во что-то более серьезное.
Есть ли у вас дофаминовая зависимость — простой тест
Если вы исключаете поступление дешевого дофамина и чувствуете себя спокойно, появляется прилив бодрости, хорошее настроение, вы готовы взяться за большие дела, значит, зависимости нет.
Но если вы поставили блок на соцсети, а вас все тянет к экрану, при этом вы не успели приступить к работе, не стали решать важные задачи, чувствуете себя дискомфортно — вы заложник дешевого дофамина. У некоторых отсутствие гаджетов может вылиться в настоящую ломку: появляется чувство беспокойства, суетливость, учащается сердцебиение, меняется температура тела. Особенно это видно по молодежи и даже по детям.
Чем опасен дешевый дофамин
«На кону стоит ваша жизнь!» — без преувеличения говорит доктор Курпатов.
Только задумайтесь, человек в среднем 11,1 часа проводит за потреблением всякого рода новостей. А когда он живет? И на что он вообще способен?
«Если мы растрачиваемся на дешевый дофамин, у нас никогда не будет возможности перейти к серьезной, обстоятельной работе, которая позволит добиваться значительных результатов. В итоге страдает самооценка, мы чувствуем себя неудачниками, появляется депрессия, ведь дофамин отвечает за наше настроение».
Как правильно получать дофамин
Еще в 1970 году философ Элвин Тоффлер в книге «Футурошок» сообщил: наступит время, когда психика человека не сможет адаптироваться к технологиям.
«Ужас в том, что психика может адаптироваться, только в этот момент она разрушается, — говорит Курпатов. — Мы никуда не убежим от технологий, но мы должны научиться жить с ними так, чтобы они нас не разрушали».
Доктор советует: «Честно признайтесь себе: я растрачиваю жизнь впустую или нет?» Поймите, что стоит на кону: соцсети здесь и сейчас или то, чего вы добьетесь в этой жизни, какие отношения будут в вашей семье, будете ли вы чувствовать радость.
Люди сначала берут телефон, а потом думают зачем. Всякий раз, когда это будет происходить, просто спрашивайте себя: «А мне сейчас это действительно нужно?»
«Если вам важно знать новости по какой-то теме, выделите в сутках один час и потратьте время только на это. Не занимайтесь больше ничем другим. Насладитесь, а потом закройте сайты и попрощайтесь с темой», — советует Курпатов.
В наше время в Сети можно получить неограниченное количество важной и нужной информации. Но спросите себя, зачем вы идете в Интернет, что конкретно хотите получить.
«Мы — это то, что мы потребляем. И если мы потребляем бессмыслицу, то и жизнь наша будет бессмысленна, — рассуждает доктор. — Но если мы потребляем что-то целенаправленно, осознанно, потому что считаем это для себя важным, жизнь становится счастливой».
Курпатов признает: бороться с зависимостью от дешевого дофамина очень сложно. В наше время это настоящий вызов. Но, победив зависимость от быстрого дофамина, вы и обретете настоящее счастье.