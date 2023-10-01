«Посидел немного в Интернете, а ощущение, будто вагоны разгружал». Почему так происходит?

«Все мы, потребители дешевого дофамина, напоминаем ту самую обезьяну Шульца, — признает Андрей Курпатов. — Вот вы открываете социальную сеть и ожидаете увидеть кого-то, на кого подписаны. Само по себе это уже есть трата дофамина. Дальше вы листаете ленту новостей, видите короткое сообщение про знаменитость или о каком-то политическом событии. Начинаете читать, и опять вырабатывается чуть-чуть дофамина. Значимая была информация или нет — мозгу безразлично. Вы вырабатываете дофамин и тут же его тратите.