Польза и вред спаржи: снижает давление, но опасна для почек

Спаржа, или аспарагус, — это многолетнее растение, относящееся к лилейным. По факту этот продукт нужно относить к травам, хотя мы традиционно причисляем спаржу к овощам. Растение неприхотливо, растет на песчаных почвах в теплых регионах, в пищу мы употребляем молодые побеги. Выделяют три сорта: белая, фиолетовая и зеленая . Хотя по сути это одно и то же растение, но возраст и цвет побегов, условия их выращивания — разные, как и вкус.