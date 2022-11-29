Гранат — южный фрукт, он растет в регионах с относительно мягким, теплым климатом. Чаще всего сок или мякоть граната используют для того, чтобы повысить уровень гемоглобина, иммунитет и улучшить работу мозга. В зависимости от сорта и места произрастания сезон гранатов приходится на период с октября по февраль.
То есть начало зимы — это время, когда можно спокойно покупать эти плоды, они сейчас самые спелые и вкусные. «Доктор Питер» поговорил с диетологом Гульшат Сираевой и обсудил: в чем польза гранатов и могут ли они нанести вред здоровью?
Гранат — это куст с плодами
Гранат — это кустарник, который выращивается как декоративное растение, так и плодоносящее. И хотя это растение относится к кустарниковым, в период плодоношения они достигают практически двух метров. Изначально на ветвях появляются великолепные, ярко-красные цветы, которые дают начало плодам, они могут достигать размеров до 15 см в диаметре. Внутри плода содержатся зернышки с мелкой косточкой и сочной мякотью от почти белого до вишнево-красного цвета. Количество зерен колеблется от 200 до 1 000. Зерна сгруппированы в грозди, сидящие на белой мясистой плодоножке, грозди разделены внутри плода тонкими белыми перепонками.
Сок граната содержит в составе красящие пигменты — антоцианы и эллагитанины. Они могут окрашивать ткани, этим свойством раньше пользовались в промышленности.
6 полезных свойств граната
В гранате содержится множество полезных веществ — витаминов, микроэлементов, биологически активных компонентов. Всего насчитывается более полусотни компонентов. Но среди всех можно выделить шесть наиболее важных.
Количество клетчатки на 100 г продуктов. Гранаты содержат около 4–5 г при рекомендованной суточной потребности до 25 г. Поступление клетчатки необходимо для активного пищеварения, что помогает поддержать микрофлору кишечника, нормальный уровень глюкозы крови, стимулирует активность мозга.
Количество меди — 100 г граната покрывают почти 20% суточной потребности в микроэлементе. Медь необходима для кроветворения, поддержания эластичности сосудов, активного транспорта кислорода. Медь нужна еще для сотен биохимических процессов, выделения части гормонов.
В 100 г фрукта содержится около 15% от суточной нормы витамина К. Он требуется для того, чтобы синтезировать белки, регулирующие свертывание крови. Кроме того, витамин активно участвует в работе мышц, обновлении соединительных тканей. Также витамин К необходим для усвоения кальция.
Аскорбиновая кислота — до 10% от суточной нормы. Витамин С помогает в регуляции восстановительно-окислительных процессов, предупреждает старение клеток, помогает увлажнять кожу, стимулирует защиту от простуд в период эпидемий.
Витамин В9, или фолиевая кислота, — содержит до 10% от суточной нормы. Это вещество помогает стимулировать образование новых клеток крови, поддерживает иммунную систему, защищает плод в период беременности.
Калий — гранат содержит до 10% суточной нормы минерала в 100 г продукта. Этот минерал необходим для работы сердца, мозга, активной сократимости мышц тела, поддержания водно-солевого обмена, коррекции уровня сахара в плазме крови.
Чем еще полезен сок и мякоть граната
В гранате полезны все его части, включая кожуру и косточки. В кожице содержится большое количество полифенолов, дубильных веществ и антиоксидантов. Этим пользуются в косметологии и народной медицине. Гранатные косточки богаты клетчаткой, органическими кислотами, необходимыми витаминами и эфирными маслами. Они также активно используются в косметологии и промышленности.
Полезны сок и сами зернышки с мякотью, их можно включать в питание как можно чаще. Однако важно не налегать только на гранаты. Максимальная польза продукта будет в сочетании с другими: овощами, фруктами, мясными блюдами.
Вред граната
Важно понимать: нет однозначно полезных и радикально вредных продуктов — во всем должна быть мера. Гранат — не исключение. Есть ситуации, при которых употребление его в достаточно значимых объемах может навредить, усугубить определенные проблемы со здоровьем.
Для данного фрукта противопоказаний относительно немного, но помнить об их существовании — необходимо. По причине содержания активных компонентов, фруктовых кислот и дубильных соединений, его нужно временно исключить или существенно ограничить в следующих ситуациях:
наличие патологий пищеварения — обострений панкреатита, энтерита, гастрита;
есть язвенная болезнь желудка или кишечника;
геморрой или при склонности к запорам;
при повреждении эмали зубов;
выявлены аллергические реакции или индивидуальная непереносимость граната.
В этих случаях гранат может навредить здоровью, особенно если употреблять его часто и в достаточно большом количестве.