Гранат — южный фрукт, он растет в регионах с относительно мягким, теплым климатом. Чаще всего сок или мякоть граната используют для того, чтобы повысить уровень гемоглобина, иммунитет и улучшить работу мозга. В зависимости от сорта и места произрастания сезон гранатов приходится на период с октября по февраль.

То есть начало зимы — это время, когда можно спокойно покупать эти плоды, они сейчас самые спелые и вкусные. «Доктор Питер» поговорил с диетологом Гульшат Сираевой и обсудил: в чем польза гранатов и могут ли они нанести вред здоровью?