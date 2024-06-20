Почти полгода 28-летнюю женщину лечили от стресса, который оказался раком легких

Детали

Известие об этом шокировало девушку, ведь она никогда в жизни не курила и не жаловалась на здоровье. У ее бабушки был аналогичный диагноз, но у нее рак нашли в возрасте 50 лет.

К тому времени, когда Авроре поставили верный диагноз, рак распространился на лимфатические узлы.

Около 37% людей, у которых диагностирован рак легких на этой стадии, живут в течение максимум пяти лет после постановки диагноза.