Почти полгода 28-летнюю женщину лечили от стресса, который оказался раком легких

Одно из самых коварных качеств многих онкологических диагнозов — усталость или некачественные продукты. На первых порах их очень просто спутать с длинным перечнем других болезней или вообще списать все симптомы на что-то безобидное. Ведь часто кажется, что рак могут найти у кого угодно, но только не у нас. Особенно это заблуждение присуще молодым людям.
Так произошло и в истории 28-летней Авроры Лукас. Молодая женщина думала, что ее самочувствие ухудшилось из-за повышенного уровня стресса. Однако в итоге оказалось, что так проявлял себя рак легких третьей стадии.
Первые симптомы
Все случилось в 2021 году. Тогда у девушки был важный и насыщенный период в жизни: она переехала в Чикаго, планировала продолжать карьеру и преподавать, училась на втором курсе докторской программы.
Однако в августе она стала все чаще и чаще замечать странную боль в груди. Тогда Аврора решила: это все на фоне сильного стресса.
Однако вскоре о себе дали знать другие симптомы: усталость, кашель, боль в спине. Девушка чувствовала себя настолько утомленной, что боялась уснуть за рулем автомобиля.
Ложные диагнозы
Вскоре после этого Аврора записалась на прием к своему лечащему врачу. Он сказал, что девушка прекрасно выглядит, и посоветовал ей съесть немного меда от кашля.
Примерно через неделю боль в груди не утихла, поэтому она обратилась в больницу. Там врачи диагностировали у Лукас довольно редкий недуг — синдром Вольфа-Паркинсона, влияющий на работу сердца.
Кроме того, врачи увидели во время обследования у девушки в легких признаки, которые, по их словам, могли указывать на инфекцию или туберкулез.
Но страховка Лукас не покрывала дальнейшее обследование, поэтому врачи отправили ее домой. Три недели спустя Аврора вернулась в отделение неотложной помощи, потому что кашель усилился, она едва могла говорить. Медсестра провела биопсию, которая оказалась безрезультатной. Пациентку отправили домой.
1 декабря 2021 года страховка Авроры изменилась, и она обратилась к новому врачу, который пометил ее случай как неотложный и отправил девушку на детальное обследование. И только через пять дней удалось выяснить: у Авроры — рак легких третьей стадии.
Детали
Известие об этом шокировало девушку, ведь она никогда в жизни не курила и не жаловалась на здоровье. У ее бабушки был аналогичный диагноз, но у нее рак нашли в возрасте 50 лет.
К тому времени, когда Авроре поставили верный диагноз, рак распространился на лимфатические узлы.
Около 37% людей, у которых диагностирован рак легких на этой стадии, живут в течение максимум пяти лет после постановки диагноза.
Лечение и жизнь после рака
Девушка не планировала сдаваться без боя. Врачи посоветовали ей пройти два курса химиотерапии и 30 дней лучевой терапии.
В 2022 году ей назначили лекарство, специально разработанное для лечения ее конкретного типа рака, — пероральную терапию. Сейчас Авроре лучше. Каждые три месяца врачи проверяют ее здоровье, чтобы убедиться, что рак не прогрессирует.
Несмотря ни на что, девушка ведет активную жизнь. Лукас предстоит защитить докторскую диссертацию. В свободное время она путешествует с родными и занимается защитой прав пациентов в Интернете.
Аврора советует молодым не игнорировать подозрительные симптомы и регулярно проходить профилактические обследования.