Онколог Юссеф раскрыл 5 самых распространенных причин рака кишечника у молодых

Сам по себе бургер или жирный стейк не доведут вас мгновенно до рака кишечника. Однако если ваш рацион состоит исключительно из подобной пищи, значит, вы получаете слишком мало клетчатки. Как отмечают специалисты, клетчатка в рационе помогает нам чаще испражняться, а это означает, что вредные вещества проводят меньше времени в кишечнике.