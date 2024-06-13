Онколог Юссеф раскрыл 5 самых распространенных причин рака кишечника у молодых

Многие виды онкологических болезней чаще всего находят у людей в возрасте. Однако с раком кишечника ситуация другая. Этот опасный недуг стремительно молодеет: его все чаще находят у совсем молодых людей.
Поэтому так важно знать, какие факторы могут повысить риск развития болезни. Подробнее о самых распространенных причинах рака кишечника у людей младше 50 лет рассказал онколог-хирург доктор Хейни Юссеф.
Симптомы рака кишечника:
кровотечение;
вздутие живота;
внезапная потеря веса без очевидных причин;
боль в животе;
диарея или запор.
Несбалансированный рацион
Питание современного человека, увы, далеко от правильного. Мы едим слишком много обработанного мяса, фастфуда, пищи с большим количеством сахара.
Сам по себе бургер или жирный стейк не доведут вас мгновенно до рака кишечника. Однако если ваш рацион состоит исключительно из подобной пищи, значит, вы получаете слишком мало клетчатки. Как отмечают специалисты, клетчатка в рационе помогает нам чаще испражняться, а это означает, что вредные вещества проводят меньше времени в кишечнике.
Также переработанное мясо богато нитратами. В нашем теле эти вещества могут преобразовываться в N-нитрозохимические вещества (NOC). Эти соединения способны повреждать клетки, выстилающие кишечник.
Сидячий образ жизни
Все мы знаем, как важно двигаться для хорошего самочувствия. Однако на практике все равно многие проводят рабочие будни за компьютером, выходные — на диване. И это, увы, повышает риск развития рака кишечника.
Во-первых, сидячий образ жизни в целом вредит пищеварению. Во-вторых, физическая активность дает возможность сохранять здоровый вес. Кроме того, тренировки и движение помогают вашему иммунитету работать максимально эффективно.
Ожирение
Сами по себе лишние килограммы можно смело считать отдельным фактором риска. Избыток жировой массы провоцирует хроническое воспаление.
А еще ожирение приводит к повышению уровня гормонов роста в организме. Это заставляет клетки чаще делиться, что в принципе повышает риск развития множества видов рака.
Генетика
Впрочем, есть факторы риска, на которые человек повлиять не в силах. Если у вас есть хотя бы один близкий родственник до 50 лет, у которого нашли рак кишечника, вам стоит почаще проходить обследования и быть внимательнее к своему самочувствию.
Еще есть достаточно редкие наследственные недуги, которые тоже могут увеличивать риск развития рака кишечника. Например, синдром Линча и семейный аденоматозный полипоз.
Ошибка врачей и запоздалый диагноз
К сожалению, еще одна частая причина рака кишечника — человеческий фактор.
Вроде бы все знают о распространенности рака. Однако каждый думает: да, есть такая болезнь, но это касается кого-то, но не меня. И первые симптомы люди часто списывают на другие диагнозы. Поэтому так важно знать больше о раке кишечника и не откладывать поход к врачу, пишет издание
Конечно, случается так, что врач ставит ошибочный диагноз, и рак остается незамеченным. Уберечься от такого сценария поможет ваша бдительность. Если симптомы продолжают беспокоить, лучше узнать мнение второго специалиста.