Почему ортопедические подушки вредят здоровью: отвечает врач Симкин

Не менее важно, чтобы зоны для сна на спине и на боку не находились по разные стороны граней (ребер) подушки. В этом случае при изменении положения тела подушку придется переворачивать на 180 градусов. Задача фактически невыполнимая, ведь при смене позы во сне мы почти никогда не просыпаемся. Важно, чтобы подушка подстраивалась под наше положение на протяжении всей ночи, не требуя от нас никаких дополнительных действий. В противном случае разницы между ортопедической и обычной подушкой просто не будет.