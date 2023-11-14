Врач Эстрина объяснила, зачем надо стирать постельное белье раз в неделю, и это не обсуждается

Пылевые клещи живут в домашней пыли и питаются частицами эпидермиса человека и животных. Но не старайтесь их разглядеть: невооруженным глазом вы их точно не увидите. Размер этих микроскопических насекомых составляет всего от 0,5 до 0,1 миллиметра. Но в квартире их может быть реально очень много. Как рассказала аллерголог-иммунолог Инвитро-Юг Ирина Эстрина, только в одном грамме пыли может быть от 2 до 10 тысяч паразитов.