Врач Эстрина объяснила, зачем надо стирать постельное белье раз в неделю, и это не обсуждается

Пылевые клещи живут в домашней пыли и питаются частицами эпидермиса человека и животных. Но не старайтесь их разглядеть: невооруженным глазом вы их точно не увидите. Размер этих микроскопических насекомых составляет всего от 0,5 до 0,1 миллиметра. Но в квартире их может быть реально очень много. Как рассказала аллерголог-иммунолог Инвитро-Юг Ирина Эстрина, только в одном грамме пыли может быть от 2 до 10 тысяч паразитов.
Чем они опасны
По словам специалиста, сами по себе они неопасны и неспособны укусить человека. Между тем проблемы со здоровьем они все же могут организовать.
Аллерголог-иммунолог «Инвитро-Юг»
«Угрозу представляют продукты жизнедеятельности пылевых клещей. Например, экскременты и хитиновые пластинки. Вместе с потоками воздуха и пылью они взлетают вверх и парят в помещении до 30 минут. Человек вдыхает эти частички, и уже в организме они могут провоцировать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью. Именно аллергия на клещей домашней пыли считается одной из частых причин возникновения аллергического ринита, атопического дерматита, бронхиальной астмы», — объясняет Ирина Эстрина.
Некоторые исследования показывают, что у каждого второго человека с диагнозом «аллергический ринит» или «бронхиальная астма» есть аллергия на пылевых клещей.
Как проявляется такая аллергия
По словам врача, аллергия на клещей домашней пыли может появиться в любое время года, у нее нет сезонности. Симптомы в целом похожи на другие виды аллергии. Это:
постоянное чихание;
першение в горле;
зуд и слезоточивость глаз;
кашель;
сухость, шелушение, зуд и покраснение кожи.
Если вы заподозрили у себя подобную реакцию, обратитесь за консультацией к врачу-специалисту. Он поможет разобраться в причинах и при необходимости назначит специальные тесты на чувствительность к аллергенам.
Как защититься
Не упрекайте себя за беспорядок, если в вашей квартире есть такие вредоносные соседи. По словам врача, появление пылевых клещей не зависит от чистоплотности хозяев дома, они есть практически в каждой квартире. Между тем, чтобы снизить их популяцию и, соответственно, вероятность развития аллергии у своих домочадцев, за порядком придется следить.
Вот на что советует обратить внимание доктор:
отдавайте предпочтение гипоаллергенному текстилю;
стирайте постельное белье минимум один раз в неделю и обязательно гладьте его;
регулярно делайте влажную уборку;
почаще проветривайте комнаты;
откажитесь от ковров в квартире;
избегайте скопления ненужных вещей в доме.
Какие еще можно заработать болезни, если не менять вовремя постельное белье, читайте ЗДЕСЬ.