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Врач Эстрина объяснила, зачем надо стирать постельное белье раз в неделю, и это не обсуждается

Все дело в невидимых пылевых клещах, которые любят обитать в подушках, одеялах и диванах, шторах и даже внутри шкафов с одеждой. Задумайтесь: только в одном грамме пыли может находиться до 10 тысяч паразитов.

14 ноября 20231
постельное белье клещи вред
Источник:
IStockphoto

Пылевые клещи живут в домашней пыли и питаются частицами эпидермиса человека и животных. Но не старайтесь их разглядеть: невооруженным глазом вы их точно не увидите. Размер этих микроскопических насекомых составляет всего от 0,5 до 0,1 миллиметра. Но в квартире их может быть реально очень много. Как рассказала аллерголог-иммунолог Инвитро-Юг Ирина Эстрина, только в одном грамме пыли может быть от 2 до 10 тысяч паразитов.

Чем они опасны

По словам специалиста, сами по себе они неопасны и неспособны укусить человека. Между тем проблемы со здоровьем они все же могут организовать.

Ирина Эстрина
Аллергология

Аллерголог-иммунолог «Инвитро-Юг»

«Угрозу представляют продукты жизнедеятельности пылевых клещей. Например, экскременты и хитиновые пластинки. Вместе с потоками воздуха и пылью они взлетают вверх и парят в помещении до 30 минут. Человек вдыхает эти частички, и уже в организме они могут провоцировать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью. Именно аллергия на клещей домашней пыли считается одной из частых причин возникновения аллергического ринита, атопического дерматита, бронхиальной астмы», — объясняет Ирина Эстрина.

Некоторые исследования показывают, что у каждого второго человека с диагнозом «аллергический ринит» или «бронхиальная астма» есть аллергия на пылевых клещей.

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Как проявляется такая аллергия

По словам врача, аллергия на клещей домашней пыли может появиться в любое время года,  у нее нет сезонности. Симптомы в целом похожи на другие виды аллергии. Это:

  • постоянное чихание;

  • першение в горле;

  • зуд и слезоточивость глаз;

  • кашель;

  • сухость, шелушение, зуд и покраснение кожи.

Если вы заподозрили у себя подобную реакцию, обратитесь за консультацией к врачу-специалисту. Он поможет разобраться в причинах и при необходимости назначит специальные тесты на чувствительность к аллергенам.

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Как защититься

Не упрекайте себя за беспорядок, если в вашей квартире есть такие вредоносные соседи. По словам врача, появление пылевых клещей не зависит от чистоплотности хозяев дома, они есть практически в каждой квартире. Между тем, чтобы снизить их популяцию и, соответственно, вероятность развития аллергии у своих домочадцев, за порядком придется следить.

Вот на что советует обратить внимание доктор:

  • отдавайте предпочтение гипоаллергенному текстилю;

  • стирайте постельное белье минимум один раз в неделю и обязательно гладьте его;

  • регулярно делайте влажную уборку;

  • почаще проветривайте комнаты;

  • откажитесь от ковров в квартире;

  • избегайте скопления ненужных вещей в доме.

Какие еще можно заработать болезни, если не менять вовремя постельное белье, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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