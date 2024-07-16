Питаться как пещерный человек и еще 6 способов снизить риск возникновения рака

Выбор лимонадов в наших магазинах впечатляет: одной колы можно найти сразу несколько видов. В самих газированных напитках нет ничего, что могло бы привести к развитию рака. Однако, как отмечает онколог Сикора, в них очень много сахара, что в перспективе может привести к повышенному риску ожирения и развитию диабета второго типа. А уже эти недуги повышают вероятность столкнуться с онкодиагнозом.