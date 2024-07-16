Питаться как пещерный человек и еще 6 способов снизить риск возникновения рака

Есть разные факторы риска онкозаболеваний. На наследственность, например, повлиять вы никак не сможете, тут остается только быть внимательным к своему здоровью. А вот некоторые из них вполне возможно устранить с помощью нескольких простых привычек.
Вот что можно сделать, чтобы снизить риск заболеть раком.
Избавляйтесь от живота
Как отмечает онколог Кэрол Сикора, даже небольшой излишек веса может стать фактором риска развития рака. Эта проблема становится все актуальнее с каждым годом, ведь современные люди мало двигаются и потребляют каждый день слишком много калорий. По мнению онколога Питера Харпера, ожирение можно считать вторым фактором риска после курения.
Залог стройной фигуры — сбалансированный рацион и умеренные физические нагрузки.
Ходите пешком
Зачастую на спортзал у нас не хватает ни времени, ни сил. Однако, если хотите максимально защитить себя от рака, постарайтесь хотя бы почаще ходить пешком. Это не только поможет поддерживать фигуру в форме, но и укрепит ваш иммунитет.
В здоровом организме злокачественные клетки уничтожают лимфоциты. Поэтому чем сильнее защитные свойства вашего тела, тем лучше.
Отложите телефон
Речь не о том, что ваш смартфон сам по себе может как-то спровоцировать рак. Мы и сами не замечаем, как много времени в день проводим с гаджетами в руках.
Врачи связывают малоподвижный образ жизни с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а также преждевременной смерти. Ученые Кентского университета подсчитали: каждый дополнительный час на диване с телефоном увеличивает все эти риски для здоровья еще на 11%.
Питайтесь как пещерный человек
«Вернитесь в каменный век, когда люди питались в основном растительной пищей с высоким содержанием клетчатки, а мясом — только тогда, когда оно было доступно», — советует доктор Сикора.
Мы едим слишком много ультрапереработанной пищи и слишком мало пищевых волокон. Это может привести к раку поджелудочной, с этим диагнозом живут дольше пяти лет лишь 5% пациентов.
Эксперты говорят, что взрослому человеку нужно есть каждый день не меньше 30 граммов клетчатки. Следите за тем, чтобы в вашем меню присутствовали как минимум 5 порций овощей и фруктов.
Откажитесь от лимонадов
Выбор лимонадов в наших магазинах впечатляет: одной колы можно найти сразу несколько видов. В самих газированных напитках нет ничего, что могло бы привести к развитию рака. Однако, как отмечает онколог Сикора, в них очень много сахара, что в перспективе может привести к повышенному риску ожирения и развитию диабета второго типа. А уже эти недуги повышают вероятность столкнуться с онкодиагнозом.
Откажитесь от загара
По словам экспертов, число молодых людей с диагнозом «меланома» (вид рака кожи) удвоилось за последние 30 лет. Бронзовый загар, может, и выглядит красиво, но способен в разы повысить риски этой болезни.
Так что добиться желаемого результата лучше с помощью автозагара. И не забывайте пользоваться средствами с SPF-защитой.
Не курите — ни сигареты, ни вейпы
Про вред табака знают все. А вот вейпы многие все еще считают «более здоровой альтернативой». Однако на самом деле в большинстве электронные сигареты содержат никотин, который вызывает привыкание и точно так же опасен для здоровья. Кроме того, в жидкостях для вейпа также могут содержаться потенциально опасные вещества, пишет издание