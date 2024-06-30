«Я перенес две клинические смерти и успешно борюсь с раком»: Отар Кушанашвили впервые рассказал о своем самочувствии

Версии были самые разные. Сначала в СМИ появилась информация о циррозе печени (он в итоге не был подтвержден). Затем об остром панкреатите, асците и двустороннем гидротораксе (скопление жидкости в плевральной полости) и раке брюшной полости. Писали, что Отар не может разговаривать и его состояние критическое.