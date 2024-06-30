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«Я перенес две клинические смерти и успешно борюсь с раком»: Отар Кушанашвили впервые рассказал о своем самочувствии

Что на самом деле случилось с журналистом и шоуменом?

30 июня 20243
«Я перенес две клинические смерти и успешно борюсь с раком»: Отар Кушанашвили впервые рассказал о своем самочувствии
Источник:

Личная страница Отара Кушанашвили

О том, что 54-летний Отар Кушанашвили попал в реанимацию, стало известно 20 июня. Оказалось, что журналист уже две недели плохо себя чувствовал, мучился от адских болей в животе, но к медикам не обращался. Зато работал на износ.

«Врачи говорят, что если бы он не был госпитализирован в тот самый злополучный день, через несколько часов мы могли бы его потерять», — рассказал на своей странице в соцсети друг Отара, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

Версии были самые разные. Сначала в СМИ появилась информация о циррозе печени (он в итоге не был подтвержден). Затем об остром панкреатите, асците и двустороннем гидротораксе (скопление жидкости в плевральной полости) и раке брюшной полости. Писали, что Отар не может разговаривать и его состояние критическое.

Но накануне Полупанов опубликовал первое сообщение, которое получил от Отара. В нем журналист сам рассказал о своем самочувствии.

«Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути. Две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации (Отар склонен преувеличивать цифры. — Прим. ред.), которые я прохожу до сих пор. Я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой».

По словам друга, Отара уже перевели из реанимации в отдельную палату. Еще пять дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали две операции.

«Предстоит еще одна. Но ее будут делать уже в другом медучреждении», — добавил Полупанов.

Автор текста:Ирина Себелева
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