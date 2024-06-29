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Что за диета «Радуга», которая снижает не только вес, но и риски развития рака и диабета

Суть ее в том, что каждый день нужно есть продукты определенного цвета.

29 июня 20243
Что за диета «Радуга», которая снижает не только вес, но и риски развития рака и диабета

Своими яркими цветами фрукты и овощи обязаны биоактивным пигментам — флавоноидам, которые не только окрашивают их, но и наделяют полезными свойствами. И цвет в данном случае — это подсказка.

«Именно на этом основана диета „Радуга“, — рассказала „Газете.Ru“ терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова. — Чем разнообразнее рацион, тем больше различных полезных и необходимых веществ организм сможет извлечь».

Классическое правило диеты: один день — один цвет. Да-да, как в детстве: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».

Красные и розовые фрукты и овощи, например томаты, содержат ликопин. Он снижает риски солнечного излучения, улучшает здоровье сердца и снижает риск некоторых видов рака. Оранжевые и желтые овощи и фрукты богаты витамином С, укрепляющим иммунитет, а также β-каротином, который полезен для глаз, кожи, слизистой и иммунитета.

Дальше зеленый: отлично сработают темно-зеленые салаты и капуста. Благодаря фолиевой кислоте, витамину К, лютеину и зеаксантину они борются с воспалениями, защищают организм от рака печени, кожи, прямой кишки, а еще очень важны для здоровья костей и крови.

Синие и фиолетовые продукты — голубика, черника, баклажаны — источник антоцианов, которые могут снизить риск развития сердечных заболеваний и диабета второго типа. Кстати, они же помогают не толстеть.

«Не забывайте употреблять с каждым приемом пищи хотя бы один свежий фрукт или овощ (150-200 г). Пробуйте новое, добавьте в рацион два-три вида растительных продуктов», — предупреждает врач.

Важно!

Не забывайте про мясо, рыбу, молочные продукты, а также источники сложных углеводов — крупы и цельнозерновой хлеб. Хоть они и не подходят под радужные цвета, без них питание не будет полноценным.

С осторожностью этой диеты нужно придерживаться людям с проблемами ЖКТ.

Автор текста:Ирина Себелева
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