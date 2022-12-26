Отсутствие новогоднего настроения может быть симптомом этого заболевания

За несколько дней до Нового года люди делятся на два типа: тех, кто считает дни до праздника, с упоением выбирая праздничный наряд и составляя список продуктов на стол, и тех, кто закатывает глаза, только видя мишуру на елке и огромные очереди в магазинах.

Новогоднего настроения и правда может совсем не быть — так случается. Если коллега или друг говорят вам: «Мне вообще все равно на эти праздники, скорее бы они прошли», то вероятно, что они не шутят. И виноват в этом может быть гормональный сбой, говорит врач-эндокринолог Вероника Зайцева.