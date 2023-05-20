От ореха до размера киви: 5 неочевидных признаков простатита, которые мужчины игнорируют

Если в отношении ОРВИ, различных инфекций и даже проблем соматического плана — болезней сердца, пищеварения, почек — определенная настороженность все-таки есть даже у мужчин, то в отношении собственной интимной сферы сильный пол зачастую не проявляет бдительности.
А ведь простату иногда образно называют «вторым сердцем» мужчины, поскольку она очень важна для интимного и общего здоровья. Если она воспалена, это серьезная проблема, которую надо устранять. Что такое простатит, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития болезни, рассказал дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Личный сайт
Зачем мужчине простата
По сравнению с другими органами мужчины предстательная железа имеет относительно скромные размеры. По форме и размеру она напоминает грецкий орех, расположена под мочевым пузырем, через ее середину проходит мужская уретра — канал, по которому из пузыря отводится моча к половому члену.
Простата относится к органам репродуктивной системы, непосредственно участвуя в производстве семенной жидкости. Ее основная задача — создавать густой вязкий секрет белесого цвета, в котором содержатся биологически активные вещества, питающие и защищающие от гибели половые клетки мужчины — сперматозоиды.
Важные факты о предстательной железе
Здоровье простаты напрямую влияет на мужскую фертильность — способность иметь детей. И еще один важный факт: предстательная железа изменяет свои размеры на протяжении жизни мужчины, с чем и связаны определенные проблемы у сильного пола. Если в возрасте двадцати лет она имеет размеры ореха, то у сорокалетних ее размер может уже достигать крупной сливы, а к 60 годам — даже киви или среднего лимона.
Это связано с особенностями ее функционирования. По мере возраста, особенно при нерегулярной интимной активности, сидячем образе жизни, застойных процессах в малом тазу и влиянии других факторов, активность простаты замедляется. Те клетки, что отвечают за синтез секрета, постепенно атрофируются, замещаясь волокнами соединительной ткани. Как результат, из оставшихся зон отток секрета нарушается, формируется застой, простата постепенно начинает увеличиваться в размерах.
Кроме того, с возрастом в ней могут образовываться узелки, которые также растут, увеличивая размеры органа в целом. В народе это называют «аденомой», что с точки зрения патофизиологии не совсем верно: это ДГПЖ — доброкачественная гиперплазия, то есть разрастание железы. При этом ткань железы не воспалена, она нормально работает. Но бывают ситуации, когда даже нормальная по размерам простата воспаляется — это уже простатит, серьезная патология, типичная только для мужчин.
Острый или хронический — каждый опасен
Простатит — это воспаление предстательной железы или, как ее чаще называют, простаты. Заболевание обнаруживается у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Ежегодно более 2 миллионов мужчин обращаются к врачу с симптомами простатита.
По своему течению болезнь может быть острой, тогда все проявления достаточно яркие, заметные, их сложно пропустить. Но бывает еще и хронический процесс, при котором воспаление есть, оно развивается, но симптомы едва уловимы, а иногда вообще почти не заметны, если не знать, на что обращать внимание.
Почему она воспаляется
«Среди основных причин простатита можно выделить бактериальные процессы (вызванные условно-патогенной или патогенной флорой), инфекции, передаваемые половым путем, нарушение ритма половой жизни (чрезмерная активность или, наоборот, длительное воздержание), а также снижение иммунитета и травмы органов малого таза», — говорит врач Иванов.
Кроме того, риск развития простатита становится выше при малоподвижном образе жизни, частых переохлаждениях, вредных привычках и несбалансированном питании.
Какие проявления стоит отмечать
Симптомы простатита часто бывают неспецифическими. Другими словами, они похожи на признаки других заболеваний, связанных с рядом расположенными органами малого таза. А иногда их можно принять за простуду или последствия стресса.
Если простатит вызван инфекцией, у мужчины могут развиться симптомы общей интоксикации: озноб, головная боль, повышенная температура тела.
Один из неочевидных признаков простатита — боль между мошонкой и анусом, дискомфорт внизу живота, в области пениса или в пояснице. Неприятные ощущения могут длиться месяцами и нарастать по мере прогрессирования болезни. Боль может появиться и во время или сразу после эякуляции. Как правило, она локализуется в области таза.
Еще один неочевидный признак простатита — учащенное мочеиспускание. Позывы сходить в туалет появляются чаще 8 раз днем и чаще 1 раза ночью.
Струя мочи при этом слабая или прерывистая, а после мочеиспускания остается ощущение не до конца опорожненного мочевого пузыря.
В моче могут быть мутные примеси или кровь.
Подчеркнем еще раз: это не стопроцентные признаки простатита, так могут себя проявлять и другие патологии. Поэтому появление любого из признаков — это повод для обращения к врачу.