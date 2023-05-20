От ореха до размера киви: 5 неочевидных признаков простатита, которые мужчины игнорируют

Кроме того, с возрастом в ней могут образовываться узелки, которые также растут, увеличивая размеры органа в целом. В народе это называют «аденомой», что с точки зрения патофизиологии не совсем верно: это ДГПЖ — доброкачественная гиперплазия, то есть разрастание железы. При этом ткань железы не воспалена, она нормально работает. Но бывают ситуации, когда даже нормальная по размерам простата воспаляется — это уже простатит, серьезная патология, типичная только для мужчин .