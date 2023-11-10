Острая или ноющая? 4 возможные причины боли в пояснице

Как рассказала врач-гинеколог Екатерина Волкова, многие привыкли списывать боль в пояснице на малоподвижный образ жизни, хотя на самом деле причин у нее может быть много. Да и характер боли тоже бывает разный. В любом случае, по словам специалиста, не важно, ноющая боль или длительно существующая, — нужна консультация врача.