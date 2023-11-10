Острая или ноющая? 4 возможные причины боли в пояснице

Как рассказала врач-гинеколог Екатерина Волкова, многие привыкли списывать боль в пояснице на малоподвижный образ жизни, хотя на самом деле причин у нее может быть много. Да и характер боли тоже бывает разный. В любом случае, по словам специалиста, не важно, ноющая боль или длительно существующая, — нужна консультация врача.
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1. Спазм мышц
Он обычно вызывает острые боли, которые усиливаются при движении, — это отличительный признак.
2. Патологии органов мочевыделительной системы
Эти боли могут быть связаны с образованием камней или воспалением. По словам врача, в таком случае боли возникают остро, могут отдавать в промежность, иногда повышается температура. Для проверки важно сдать общий анализ мочи и пройти УЗИ почек, мочевого пузыря.
3. Женские болезни
Гинекологические патологии обычно проявляются болями в крестце, но могут также отдавать в поясницу.
«Иногда бывает так, что болезненный процесс происходит в одном месте, но боль чувствуется в другом. Фибромы, воспалительные процессы матки и придатков, эндометриоз тоже могут вызывать боль в пояснице, — уточняет Екатерина Волкова.
4. Заболевания опорно-двигательного аппарата
Например, остеопороз. Он делает кости хрупкими, поэтому перелом можно получить буквально из-за одного резкого движения. Такие боли чаще всего ноющие и усиливаются после нагрузки. По словам доктора, в менопаузе на фоне остеопороза ноющие боли могут быть вызваны компрессионным переломом позвонков.
В таких случаях врач рекомендует сделать МРТ поясничного отдела, а если подозреваете остеопороз — выполнить дополнительно денситометрию, чтобы определить плотность костей.
Кстати
Ранее инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов показывал пять простых, но действенных упражнений, которые помогают при боли в пояснице, — посмотреть их можно ЗДЕСЬ. Хотя лучше не дожидаться болей, а начинать делать эти упражнения раньше — для профилактики.
По словам Ильи Тарасова, в большинстве случаев боли в пояснице вызваны проблемами с позвоночником и мышцами спины, в 6% случаев — проблемами в работе почек, в 4% случаев — заболеваниями мочеполовой системы или кишечника.
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