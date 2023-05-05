Онколог Карасев назвал 6 тревожных симптомов, при которых самое время обратиться к врачу

Если где-то болит, значит, организм привлекает к этому органу/участку внимание. А если болит постоянно и сильно, это повод бежать к врачу. К примеру, болит голова, выпили таблетку, все прошло и не повторяется — это нормально. Но если вы пьете таблетки, а действия не хватает даже на пару часов, то это сигнал.