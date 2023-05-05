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Онколог Карасев назвал 6 тревожных симптомов, при которых самое время обратиться к врачу

Эти симптомы совсем не обязательно указывают на рак. Но исключить опасную болезнь при таких признаках лишним точно не будет. Тем более что на ранних стадиях рак как-то специфически себя не проявляет.

5 мая 2023
симптомы рак
Источник:
IStockphoto

Врач-онколог, хирург Иван Карасев предупредил о шести симптомах, которые не стоит оставлять без внимания. Они могут говорить о самых разных заболеваниях, и рак в этом случае не исключение.

Итак, вот эти подозрительные симптомы, при которых надо как можно быстрее лететь к врачу.

Иван Карасев
Онкология

Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист

1. Боль

Если где-то болит, значит, организм привлекает к этому органу/участку внимание. А если болит постоянно и сильно, это повод бежать к врачу. К примеру, болит голова, выпили таблетку, все прошло и не повторяется — это нормально. Но если вы пьете таблетки, а действия не хватает даже на пару часов, то это сигнал.

2. Резкое снижение веса без видимых причин

Например, вы ни с того ни с сего за месяц начали таять на глазах, при том что не сидели на диете и не занимались усиленно в спортзале. Это тоже повод для беспокойства.

3. Что-то долго лечите, а это не проходит

Если что-то долго не проходит, надо дообследоваться. Это может быть, например, кашель, который длится месяц и дольше. Или анемия, которая не поддается терапии препаратами. Или язва желудка, которая беспокоит, несмотря на прием лекарств.

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4. Образования на теле

Очень часто люди сами нащупывают опухоли, например в молочной железе. Так же происходит и с увеличенными лимфоузлами. А иногда опухоли прощупываются и в брюшной полости.

5. Повышенная температура без признаков ОРВИ

Сама по себе такая температура напрямую не говорит об онкологии. Но необычные показатели на градуснике означают, что где-то в организме идет воспаление.

6. Изменения в работе ЖКТ

Изменения могут быть разными и даже противоположными — запоры или диарея, при этом они могут чередоваться. Также в список тревожных симптомов входит появление крови в кале, изменение его формы — например, стул приобретает форму ленты.

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Каждый третий заподозрил у себя рак раньше врачей

Ранее «Доктор Питер» писал о результатах опроса, который проводился среди 700 взрослых людей с диагнозом «рак». И каждый третий из них сказал, что заподозрил у себя болезнь сам. Только у 17% респондентов подозрительные признаки заметил врач-терапевт, еще у 26% это сделали врачи-специалисты (гематологи, гинекологи, специалисты УЗИ, МРТ, рентгенологи).

Какие же признаки насторожили врачей? Опрос показал следующее:

  • у 36% респондентов основным признаком были «плохие анализы». Сюда входят общий анализ крови, биохимический, скрининговые исследования;

  • у 20% — уплотнения и новообразования на теле;

  • у 16% — увеличение лимфоузлов;

  • у 12% — стойкое повышение температуры тела;

  • у 10% — незаживающие раны и синяки;

  • у 9% — резкая потеря веса;

  • у 8% — повышенная кровоточивость.

Автор текста:Анастасия Романова
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