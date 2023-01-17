Обогреватель не помогает: 5 реакций организма на излишнюю прохладу в доме, которая вредит здоровью

Любые холода можно пережить, если дома тепло: в некоторых квартирах батареи работают на полную мощность, можно ходить босиком и спать без одеяла. Это, конечно, не слишком хорошо для кожи и глаз, но зато кажется таким комфортным.

Гораздо хуже, когда в квартире холодно. Виноваты могут быть коммунальщики, недобросовестный застройщик или же просто качество жилья — дом слишком старый, нужен капитальный ремонт. Тогда на помощь приходят: обогреватель, теплая одежда, шерстяные носки, одеяла, горячая еда.