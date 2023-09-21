Ни минутой позже: после этого времени чашка кофе превратится в яд для организма

Если вы привыкли пить кофе во второй половине дня, особенно вечером, то это может сильно повлиять на качество сна. Причем вы даже не будете подозревать, почему так долго засыпаете или утром встаете уже уставшим. При этом из-за дефицита сна могут появиться проблемы со здоровьем.