Чтобы убрать воду из уха, можно наклонить голову к плечу и потянуть мочку. При этом можно покачать головой из стороны в сторону, подвигать нижней челюстью или сглотнуть несколько раз — ушной канал растянется, появится градиент давления между полостью среднего уха и окружающей средой и образуется прямой путь для вытекания воды.