Не только алкоголь: гастроэнтеролог Кашух назвала 4 возможные причины цирроза печени

Так как печень выполняет функции фильтра, через нее проходят все вещества, которые попадают в организм с пищей и водой и вырабатываются в процессе метаболизма. В норме излишки жиров, гормонов, токсины и яды нейтрализуются в печени и выводятся . Но если в процессе обмена веществ происходит сбой, этот механизм тоже нарушается. Тогда ненужные организму вещества накапливаются в печени и разрушают ее. Так, цирроз может быть осложнением жировой болезни печени .