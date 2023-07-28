Жила бы с половиной печени и не могла ходить: как выглядела бы Барби, будь она реальной женщиной

У Барби очень тонкая талия. Если переводить пропорции куклы в реальные, то она даже тоньше, чем у маленького ребенка. По словам экспертов, все внутренние органы там просто невозможно уместить. У Барби точно бы не было половины печени, плюс ко всему в такое туловище никак нельзя уместить кишечник, разве только его малую часть.