Жила бы с половиной печени и не могла ходить: как выглядела бы Барби, будь она реальной женщиной

У большинства современных девочек есть Барби, та самая идеальная кукла, о которой старшее поколение могло только мечтать. Популярность этой игрушки не снижается уже много лет: выходят новые коллекции, на Барби равняются как на идеал красоты, стараются быть похожими. Иногда это переходит в одержимость: девочки и девушки начинают худеть, муча себя диетами, обесцвечивают волосы, чтобы походить на куклу.
Но эксперты уверяют: стать Барби нереально. Даже если очень стараться, этот воображаемый идеал недостижим — просто потому, что Барби не сможет существовать в нашем мире. Специалисты American Addiction Centers решили выяснить, как знаменитая кукла выглядела бы в реальном мире.
Во-первых, «живая Барби» просто не смогла бы поднять голову: у нее очень длинная шея, то есть она постоянно смотрела бы вниз.
«С шеей в два раза длиннее и на 12 см тоньше, чем у обычной женщины, Барби была бы не в состоянии поднять голову», —
Второй момент: у Барби слишком тонкие лодыжки. При ее росте в настоящем мире такая женщина не смогла бы ходить. Причем не помогли бы даже очень удобные кроссовки. Получается, передвигаться такая красотка может только на четвереньках.
У Барби очень тонкая талия. Если переводить пропорции куклы в реальные, то она даже тоньше, чем у маленького ребенка. По словам экспертов, все внутренние органы там просто невозможно уместить. У Барби точно бы не было половины печени, плюс ко всему в такое туловище никак нельзя уместить кишечник, разве только его малую часть.
И наконец, стоит обратить внимание на запястья куклы. Ее руки слишком тонкие и длинные, а запястья чересчур хрупкие. То есть Барби не в состоянии поднимать тяжести, даже пакет с продуктами был бы ей не под силу, сразу бы случился перелом.
Эксперты призывают: не стоит равняться на какие-то стандарты красоты, особенно если это выдуманные персонажи, которые не имеют ничего общего с реальным миром. Кроме того, нельзя и подражать моделям. Ради своей карьеры девушки сидят на жесточайших диетах, у них сильно страдает здоровье, причем как ментальное, так и физическое.
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