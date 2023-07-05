В НМИЦ им. А.Ф. Цыба спасли мужчину с метастазами в печени: ему оставалось жить несколько месяцев

Проводить эту операцию очень сложно — по сути, она находится на стыке онкологической и сосудистой хирургии. Для проведения вмешательства нужны не только квалифицированные специалисты, но и современное оборудование. Во время операции врачи проводят полную сосудистую изоляцию печени. После этого в орган вводят высокодозный раствор химиопрепарата определенной температуры, который уничтожает злокачественные клетки.