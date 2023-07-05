В НМИЦ им. А.Ф. Цыба спасли мужчину с метастазами в печени: ему оставалось жить несколько месяцев

Врачи медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба провели уникальную операцию — химиоперфузию печени у человека с очень редким видом рака. Руководил процессом гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Карпин.
39-летнему мужчине из Подмосковья врачи еще три года назад диагностировали злокачественную опухоль глаза — увеальную меланому. Это достаточно редкое онкологическое заболевание. Новообразование вырезали, однако через два года рак вернулся — появились метастазы в печени.
На увеальную меланому приходится всего 3% всех зарегистрированных меланом. Нередко этот вид рака провоцирует появление метастазов именно в печени. Стандартная химиотерапия не могла бы спасти жизнь мужчине, болезнь уже слишком распространилась.
Врачи НМИЦ радиологии предложили пациенту инновационный метод терапии — изолированную химиоперфузию печени. Как отмечает лечащий врач, заведующий абдоминальным отделением МРНЦ им. А.Ф. Цыба Леонид Петров, еще недавно полностью вылечить таких пациентов не могли, оставалась только паллиативная терапия, которая способна лишь продлить жизнь на пару месяцев. Изолированную химиоперфузию создали для помощи больным раком печени, однако она же отлично подходит для людей с метастатической увеальной меланомой.
Проводить эту операцию очень сложно — по сути, она находится на стыке онкологической и сосудистой хирургии. Для проведения вмешательства нужны не только квалифицированные специалисты, но и современное оборудование. Во время операции врачи проводят полную сосудистую изоляцию печени. После этого в орган вводят высокодозный раствор химиопрепарата определенной температуры, который уничтожает злокачественные клетки.
Концентрация препарата гораздо выше, чем при обычной химиотерапии: она превышает допустимые дозы почти в 10 раз. Это увеличивает мощность воздействия на опухоль. Благодаря изолированности воздействия остальной организм не страдает.
Методику уже успели ввести в практику НМИЦ радиологии Минздрава России и Костромского онкологического диспансера. Врачи провели более 50 подобных операций.
Операция прошла успешно, мужчина уже выписался из стационара и вернулся домой к жене и детям.