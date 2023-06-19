Врачи Шри-Ланки удалили из почки мужчины самый большой в истории камень

Медики Шри-Ланки в начале лета провели уникальную операцию, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Из почки отставного сержанта Канистуса Кунге удалили самый тяжелый и длинный камень за всю историю подобных оперативных вмешательств.
Симптомы, что у вас есть камни в почках:
резкие асимметричные боли в поясничной области;
нарушение мочеиспускания — очень редкое или, наоборот, слишком частое с ложными позывами (такое бывает с камнями, расположенными вблизи мочевого пузыря);
тошнота;
рвота;
примесь крови в моче из-за возможного повреждения слизистой.
Важно помнить, что эти признаки, как правило, появляются, когда камни нарушают проходимость мочевых путей и провоцируют почечную колику. Часто бывает, что мочекаменная болезнь годами не дает никаких признаков и никак не проявляет себя.
Предыдущие рекорды зафиксировали в Индии и Пакистане. Так, самый длинный камень в почке в прошлый раз обнаружили в 2004 году, он вырос до 13 см. Самый тяжелый вырезали в 2008 году, его масса составила 620 г.
Кстати
В январе врачи из Подмосковья с помощью лазера и ультразвука удалили 47-летнему мужчине более 20 камней в почках и мочеточниках. О том, как прошла операция и почему два камня все-таки пришлось оставить и отправить пациента долечиваться дома, можно узнать ЗДЕСЬ.
Зимой прошлого года медики из московской больницы удалили у мужчины камень из почек, который рос 20 лет. Провести операцию было нелегко из-за редких анатомических особенностей пациента. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
Какие люди особенно предрасположены к мочекаменной болезни? Что можно поменять в своем рационе питания, чтобы снизить риски для почек? Какие обследования рекомендуют проходить врачи? Ответы на все эти вопросы можно найти ЗДЕСЬ.