Врачи Шри-Ланки удалили из почки мужчины самый большой в истории камень

В январе врачи из Подмосковья с помощью лазера и ультразвука удалили 47-летнему мужчине более 20 камней в почках и мочеточниках. О том, как прошла операция и почему два камня все-таки пришлось оставить и отправить пациента долечиваться дома, можно узнать ЗДЕСЬ.