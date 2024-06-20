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Не «свой темп», а задержка в развитии: 10 сигналов, которые нельзя игнорировать у ребенка

Каждый родитель переживает за своего малыша и беспокоится о его развитии. Порой родители просто утопают в потоке информации и советов и не знают, на что все-таки важно обращать внимание в поведении ребенка.

20 июня 2024Обсудить
Не «свой темп», а задержка в развитии: 10 сигналов, которые нельзя игнорировать у ребенка
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iStockphoto

В жизни обычно встречаются две крайности в поведении родителей. Одни начинают чрезмерно переживать, что приводит к бесконечной перепроверке ребенка у разных специалистов. Другие, наоборот, стараются спрятаться от советчиков и рискуют упустить драгоценное время, не обращая внимание на важные сигналы.

По словам Евгении Ермолаевой, клинического психолога, исполнительного директора Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, стоит опираться не просто на отдельный опыт других мам, специалистов или блогеров, а брать в расчет научно доказанные факты о раннем детском развитии.

Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на развитие ребенка в раннем возрасте и риск появления у него в будущем различных нарушений могут плохо влиять следующие факторы:

  • особенности течения беременности. Например, гипоксия в третьем триместре беременности или в родах;

  • употребление женщиной во время беременности и кормления грудью алкоголя и других токсических веществ, лекарств;

  • ребенок родился недоношенным;

  • развитие осложнений во время родов или сразу после них;

  • в семье есть риск развития наследственных заболеваний;

  • послеродовая депрессия у мамы.

Евгения Ермолаева
Психология, педиатрия

Клинический психолог, исполнительный директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, эксперт детского фонда ВОЗ ЮНИСЕФ

«В любом случае стоит помнить, что каждый ребенок развивается индивидуально. Если вы не обнаружили перечисленных рисков, возраст от 0 до 3 лет очень чувствителен, важно быть предельно внимательными и регулярно проводить мониторинг того, как растет ваш малыш», — советует Евгения Ермолаева.

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10 сигналов, которые должны насторожить

Специалист перечислила 10 факторов, которые могут указывать на возможную задержку развития у малыша.

1. В возрасте 5 месяцев и старше ребенок не может проследить взглядом за перемещающимся предметом, игрушкой или вами. Это может свидетельствовать о нарушениях зрения.

2. В возрасте 6 месяцев и старше малыш не держит головку и не переворачивается со спинки на живот и обратно. Это может указывать на нарушения в работе двигательных систем.

3. В возрасте 6 месяцев и старше малыш не реагирует на громкие звуки, не вздрагивает, не поворачивает головку к звуку. Это может говорить о нарушениях слуха.

4. В возрасте 6 месяцев и старше малыш редко улыбается, радуется и смеется. Это может свидетельствовать о нарушениях психического здоровья.

5. В возрасте 1 года и старше малыш не сидит самостоятельно и не старается встать на ножки у опоры. Это может говорить о нарушениях в двигательной сфере.

6. В возрасте 1 года и старше малыш не тянется к взрослому, не различает чужих и своих, маму и папу. Это может быть показателем нарушения психического здоровья и познавательной сферы.

7. В возрасте 1 года и старше, малыш не откликается на свое имя, не использует жесты, такие как «привет», «пока», «дай» и так далее. Это может быть показателем нарушенного слуха, социального или познавательного развития.

«Недавно к нам обратились специалисты одного из Монтессори-центров. Один ребенок не откликался на свое имя, не смотрел на объект, когда взрослый показывал на него, играл однообразно: только крутил и катал предметы. Все перечисленные „красные флаги“ сигнализировали о возможных признаках расстройства аутистического спектра. Провели дополнительные обследования, разработали индивидуальную программу реабилитации для малыша. Благодаря внимательному отношению педагогов ребенок вовремя получил помощь специалистов и уже значительно улучшил коммуникацию с миром», — говорит Евгения Ермолаева.

8. В возрасте 1,5 года и старше малыш не произносит никаких слов, не показывает пальчиком и не просит, когда что-то хочет. Это может говорить о нарушении речевого и социального развития.

«К нам часто обращаются мамы, которые переживают, что их ребенок мало говорит или вовсе молчит. Обследование чаще всего показывает, что развитие идет по возрасту и маме просто не стоит ориентироваться на сверстников. Бывает также, что у ребенка очень заботливые и понимающие родные — у него в жизни почти нет ситуаций, требующих речи, поэтому он и не говорит. Тем не менее иногда требуются дополнительные занятия для развития моторики, физические упражнения, после которых ребенок также начинает говорить», — добавляет клинический психолог.

9. В возрасте 2 года и старше малыш очень избирателен в еде, не ест сам ложкой, у ребенка нет режима сна, он никак не сигнализирует, когда мокрый. Это может указывать на задержки в области психического здоровья и познавательной сферы.

10. В возрасте 2,5 года и старше ребенок не играет в предметные игры: не кормит пупса, не катает машинку, не звонит по телефону, не может правильно собрать пирамидку или простой пазл. Возможно, у малыша есть задержка в развитии познавательной сферы.

«В этом году к нам на прием обратились родители девочки 2,5 лет. Она спокойно играла в пазлы, конструкторы, могла долго сохранять концентрацию. Девочка в речи использовала довольно сложные, литературные слова, легко учила стихи. При этом родители и воспитатели сталкивались с необъяснимыми истериками, отказами от еды. Также в детском саду беспокоились, что девочка играет сама, негативно реагирует, если другие дети подходят к ней. При обследовании специалисты выявили, что при довольно высоком уровне навыков в познавательном развитии, крупной и мелкой моторике девочка сильно отставала в навыках самообслуживания и социального взаимодействия. Сейчас ребенок проходит углубленное диагностическое обследование в связи с риском аутизма», — поделилась специалист Санкт-Петербургского института раннего вмешательства.

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Автор текста:Анастасия Романова
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