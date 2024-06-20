Не «свой темп», а задержка в развитии: 10 сигналов, которые нельзя игнорировать у ребенка

«К нам часто обращаются мамы, которые переживают, что их ребенок мало говорит или вовсе молчит. Обследование чаще всего показывает, что развитие идет по возрасту и маме просто не стоит ориентироваться на сверстников. Бывает также, что у ребенка очень заботливые и понимающие родные — у него в жизни почти нет ситуаций, требующих речи, поэтому он и не говорит. Тем не менее иногда требуются дополнительные занятия для развития моторики, физические упражнения, после которых ребенок также начинает говорить», — добавляет клинический психолог.