Нормы веса и роста ребенка: периоды вытягивания и округления назвала педиатр Олина

«Масса тела — важный показатель здоровья ребенка, она первой изменяется в сторону снижения или избытка при воздействии внешних или внутренних причин , — объясняет врач. — Раннее выявление отклонений массы тела от нормативных показателей предотвращает развитие болезни. Педиатры отдельно оценивают вес детей по возрасту у мальчиков и девочек, поскольку у малышей есть определенные половые отличия в развитии на первом году и в последующие возрастные периоды».