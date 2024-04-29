Нормы веса и роста ребенка: периоды вытягивания и округления назвала педиатр Олина

Один из рабочих инструментов в кабинете педиатра — весы. На них укладывают младенцев, чтобы оценить, прибавляют ли они в весе, хорошо ли питаются.
Но зачем смотреть на вес ребенка постарше? Зачем так внимательно врачи высматривают норму веса тела в своих таблицах и оценивают, вписываются ли дети в возрастные показатели? И почему у девочек и мальчиков они разные?
Не устарел ли еще этот метод? Подробнее об этом нам рассказала Ольга Олина — врач-педиатр, неонатолог высшей категории клиники «АБИА».
Педиатр, неонатолог высшей категории клиники «АБИА»
Нормы веса у детей по возрасту
«Масса тела — важный показатель здоровья ребенка, она первой изменяется в сторону снижения или избытка при воздействии внешних или внутренних причин, — объясняет врач. — Раннее выявление отклонений массы тела от нормативных показателей предотвращает развитие болезни. Педиатры отдельно оценивают вес детей по возрасту у мальчиков и девочек, поскольку у малышей есть определенные половые отличия в развитии на первом году и в последующие возрастные периоды».
Дети первого года жизни
На первом году жизни в развитии детей есть свои особенности относительно прибавки веса. При рождении индивидуальные колебания массы тела здорового новорожденного могут быть в средних пределах от 2600 до 4500 граммов. Средняя масса тела доношенных мальчиков составляет 3300–3800 г, девочек 3100–3400 г.
После рождения в течение первых дней происходит физиологическая потеря массы тела в пределах 5-8% от массы тела при рождении (примерно 150-300 г). Обычно к 7-8-му дню жизни масса тела восстанавливается, реже это происходит к 10-му дню.
На первом месяце жизни ребенок прибавляет в среднем 600 г. В первом полугодии жизни средняя прибавка веса мальчиков составляет 800 г, девочек — 700 г. Во втором полугодии жизни дети ежемесячно прибавляют в массе по 400 г.
В период раннего детства (от 1 года до 3 лет) сохраняется высокий темп роста и развития ребенка, хотя он и ниже, чем на первом году жизни.
Важно оценить и рост
Рост — второй важный показатель физического развития ребенка. У детей первого года жизни есть ряд нормативных показателей, на которые нужно ориентироваться при оценке.
Длина тела доношенного новорожденного может варьироваться от 46 до 56 см. В среднем у мальчиков рост 52-54 см, у девочек 50-52 см. Чем меньше возраст ребенка, тем интенсивнее его рост.
1-3 месяца жизни — длина тела увеличивается на 3 см за каждый месяц.
4-6 месяцев — по 2,5 см за каждый месяц.
7-9 месяцев — по 1,5-2 см за каждый месяц.
10-12 месяцев — по 1 см ежемесячно.
Общая прибавка длины тела за первый год жизни ребенка составляет приблизительно 25 см (это в среднем рост 75-77 см).
У ребенка с замедленным ростом скелета одновременно замедляется рост и дифференцировка головного мозга, мышц, внутренних органов. Ребенок, отстающий в росте от сверстников на 1 см (по патологическим причинам), недобирает 20 грамм головного мозга. Отставание подростка в росте на 1-2 см соответствует дефициту желез внутренней секреции на 1-3 грамма.
Периоды вытягивания и округления
За время развития ребенка чередуются периоды ускорения роста — вытягивания, с периодами роста в ширину — округления.
первый период округления — в 3-4 года.
второй период округления — в 8-10 лет.
первый период вытягивания — от 4 до 5,5 лет у мальчиков и после 6 лет у девочек.
второй период вытягивания — в 11-12 лет у мальчиков и 9-10 лет у девочек. Именно поэтому девочки выше мальчиков в этом возрасте.
Мальчики прекращают интенсивно расти к 19 годам, а девочки — к 16 годам.
Как оценить развитие? Есть разные методики
Для оценки физического развития используется несколько методов.
Центильные или сигмальные таблицы. Эти таблицы составлены с учетом пола. Для девочек и для мальчиков они разные.
Эмпирические формулы. Например, алгоритм расчета массы тела ребенка после года.
Расчет массы тела (М) ребенка до 10 лет:
М=10+2*n
10 (кг) — средняя масса тела ребенка,
2 (кг) — ежегодная прибавка,
n — возраст ребенка.
Задача, например, рассчитать, какую массу тела должен иметь ребенок в 5 лет.
Решение: 10+2*5=20 (кг).
Индексы физического развития
Это соотношение между отдельными антропометрическими показателями. Для детей, рожденных ранее доношенного срока, используются таблицы INTERGROWTH-21 (в них также учитывается пол ребенка).
Самый простой метод оценки физического развития, который могут использовать самостоятельно родители, — это варианты калькуляторов роста и веса с указанием пола ребенка и вида питания у детей до 1 года (грудное или искусственное вскармливание).
«Важно, если показатели веса и роста ребенка ниже или выше нормативных показателей. Родители должны обратиться к врачу», — советует педиатр.